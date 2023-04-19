旅居清邁大熊貓林惠離世　網民稱死前疑流鼻血　中泰專家將聯合調查

【有線新聞】旅居泰國清邁動物園的21歲大熊貓「林惠」凌晨離世，中、泰兩國專家將調查死因。有當地網民表示前一日已發現大熊貓鼻有血跡，但飼養員只稱是因為天氣熱及空氣不好。

來到泰國清邁動物園住了20年的大熊貓林惠，周二被發現鼻子疑似出血，頸部亦有懷疑傷口或血跡，精神狀態欠佳，動物園的遊客隨即通知飼養員及獸醫。當時飼養員解釋，林惠因炎熱天氣和空氣質量欠佳導致鼻子出血，但結果林惠不足一日後就離世。

中方表示林惠當晚狀況急速惡化，中方專家亦有參與搶救工作。外交部發言人汪文斌：「據了解，18日晚林惠突發昏迷，中國大熊貓保護中心獲悉後立即組織專家，通過視頻連線指導泰方開展搶救工作，十分遺憾沒能挽救其生命。」發言人表示對此感到難過和婉惜，中國駐清邁總領事館已即時派人協調跟進，中泰專家將調查死因及全力善後。新華社指近期檢查發現林惠腎功能指數異常和血壓高。

21歲的雌性大熊貓林惠原定今年返回中國，牠與雄性大熊貓「創創」2003年送抵清邁，展開科研合作，林惠2009年誕下的女兒林冰已於2013年回國。創創2019年在清邁動物園突然暴斃，當時亦一度引起爭議。有人質疑園方疏忽，不過中泰專家最終確認創創是死於慢性心臟衰竭。