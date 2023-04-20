周守仁訪京｜稱冀京、港教區共融合一　當地教徒：主教很親切、希望更多交流

【有線新聞】天主教香港教區主教周守仁繼續在北京訪問，早上到教堂彌撒及交流，他期望兩地教區能共融合一，未來有更多交流機會。

周守仁、香港教區輔理主教夏志誠和副主教蔡惠民早上到北京西什庫教堂參與彌撒，三人在台上讀經和唱詩，北京教區主教李山亦有出席。之後他們到北京四大天主堂之一西直門教堂參觀，教堂神父、神職人員在門外迎接。這次是回歸以來首次有香港主教訪京，周守仁認為這是普世共融價值。

天主教香港教區主教周守仁：「教友真的很熱情，他們很開心能與其他教區的教友、主教、神父接觸，這些都是教會應該有的，普世共融的教會。（會否定期來北京交流？）希望今次不是最後一次。」

有北京教友說周守仁善良、親切，希望兩地教會未來有更多交流機會。天主教教徒趙先生：「主教的人很好、很善良，很睿智的一個人。彌撒禮成以後，主教回到後面還向教友打招呼，我們就感覺主教很親切。不管是教會還是人都需要交流，有的問題通過溝通交流會愈說愈清楚（你希望之後還有嗎？）希望愈來愈多這種交流活動。」

周守仁周五會再到北京一間教堂參與彌撒，之後結束行程返港。周守仁說這次行程主要是教區與教區之間的交流，而中國和梵蒂岡是國與國之間的事，沒有在行程討論太多。