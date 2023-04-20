33歲護士涉謀殺七名嬰兒　將空氣、牛奶等注入胃部致死　稱「無法照顧他們」

【有線新聞】英國一名33歲護士在近一年半時間，涉嫌以空氣和牛奶等注入胃部方式，謀殺七名嬰兒，另外企圖謀殺10名嬰兒，最終被控22項控罪。她曾在「自白」字條中承認殺害嬰兒，「因為我不夠好，根本無法照顧他們」，她至今仍否認所有控罪。

英國《太陽報》報道，柴郡（Cheshire）的賈斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）2015年3月至2016年7月期間，新生嬰兒病房發生17宗嬰兒死亡個案，以及16宗非致命嬰兒病例。警方調查後，於2018年7月拘捕護士Lucy Letby，涉嫌謀殺五名男嬰及兩名女嬰，另外企圖謀殺10名嬰兒。

嬰兒腸道檢過量空氣 翌日搶救失敗死亡

Lucy Letby被控刻意向嬰兒注射胰島素、牛奶或過量空氣致死，醫學專家Dewi Evans作供時表示，其中一名嬰兒的腸道中檢測到過量空氣，但只能以注射了「額外的空氣」解釋，該名嬰兒當晚已經無法進食，直至翌日早上，嬰兒需要呼吸機維生，及後昏迷了數次，最終進行了45分鐘心肺復甦失敗，宣布死亡。

護士告白稱「殺了他們」 惟否認所有控罪

控方在庭上公開Lucy的手寫字條，內容提及「我不配活著」、「我故意殺了他們，因為我不夠好，沒辦法照顧好他們」等，又多次譴責自己，「我是個可怕又邪惡的人」、「我是邪惡的」等，期間Lucy激動落淚。

代表Lucy的律師稱，當時Lucy在工作上遭遇到挫折和處分，因為感到恐懼和絕望才將感受寫在字條上，形容這些字條是一名年輕女性的心聲，無法代表是罪證。Lucy至今仍始終否認所有控罪，案件將繼續審理。