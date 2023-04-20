68歲女星用亡兒精子代孕產女　引道德倫理爭議　堅稱是「孫女」：引以為傲

【有線新聞】西班牙一名68歲女星早前利用27歲已離世兒子的精子代孕，成功誕下一名女兒，引起道德倫理爭議。她強調誕下的女嬰不是「女兒」，而是「孫女」，稱「當她長大後會告訴她，她的父親是一位英雄，讓她知道他是誰，並引以為傲。」她稱，兒子最初想要五個孩子，所以不排除再使用他的精子代孕。

西班牙雜誌《¡Hola!》報道，女星Ana Obregón的27歲兒子，於2020年因癌症離世，早前利用其精子代孕。Ana Obregón表示：「首先，你必須知道這個女孩不是我的女兒，而是我的孫女，她是Aless的女兒，當她長大後，我會告訴她，她的父親是一位英雄，讓她知道他是誰，並引以為傲。」她強調是兒子的遺願，稱「他希望自己的孩子誕生於世上。」

她續指：「我在2020年5月13日死去，而在2023年3月20日我重生了，現在我的責任是讓她快樂，此外，我現在的情感穩定取決於看到這個孩子快樂地成長。」

遠赴美國代孕 形容是奇蹟感驕傲

由於代孕在西班牙屬非法，因此Ana選擇在美國邁阿密進行代孕程序，她表示：「我希望真相被揭露出來，因為我沒有什麼可隱瞞，相反，這是一種驕傲，一個奇蹟。」

面對社會爭議，Ana指代孕在美國沒有爭議，「這裡的人思想開放，但在西班牙，我的天，我們是在上個世紀。」Ana續指，代孕生殖技術已經進行多年，並且在世界上許多國家是合法，許多無法懷孕的夫婦、同性戀伴侶或其他原因，都用代孕技術得子，質疑「現在為什麼會成為醜聞呢？」

Ana在80年代嶄露頭角，並在90年代末和2000年代初主演西班牙情景喜劇，亦曾在《The A-Team》、《Who’s The Boss?》等美國電視節目客串演出。