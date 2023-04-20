日偏食｜十年一遇「日全環食」　香港多雲未能觀賞　有家長帶子女到太空館看直播

【有線新聞】今日出現罕見天文現象日全環食，澳洲部分地區可看到日全食，在香港原本都可以看到日偏食，但受天氣影響未能觀賞。

澳洲西北部的埃克斯茅斯，當地時間上午約11時半，太陽被月亮完全遮蓋，形成日全食。這次是約十年才出現一次的罕見天文現象「日全環食」，即是同一次日食中，地球部分地區看到日全食、部分地區看到日環食，對上一次出現是2013年。

太空館一級助理館長蘇柱榮：「較接近月球的地方，因為月球的視直徑較大，能完全覆蓋太陽，所以那些地方可看到日全食。另一方面在較遠離月球的地方，月球視直徑較小，所以不能完全遮蓋太陽，在那些地方看太陽會有一個圈，有日環食的情況出現。」

香港與日食中心線有一段距離，今次原定都可以看到食分較小的日偏食，可惜天公不造美，雲層遮擋了太陽。有家長專程帶子女到尖沙咀梳士巴利花園，聽太空館講解、看直播。黃太：「上次看日全食（日偏食）不能出來看，因為疫情比較厲害。我記得當時太空館都有直播活動，我們就在家看直播。已預計天氣這樣會看不到。天文方面的知識，兒子都有興趣想知道多一點。有些事情在家中無法解釋，一定要他自己親身來經歷過，才知道原理是如何。」

太空館預備了太陽濾光片給市民用來看日偏食，今次就看不到了，可以留待下次五年後再出日偏食時用。