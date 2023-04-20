新西蘭兒童狩獵野貓比賽惹強烈反彈急剎停

【有線新聞】新西蘭一個兒童狩獵野貓比賽，引起公眾強烈不滿後急叫停。有動物組織憂慮獵殺活動牽連一般流浪貓和家貓，主辦單位稱野貓威脅本土物種，有必要控制數量。

雖然都是大眼圓圓、外表可愛，但在新西蘭，這些從未與人類接觸、體型較大的野貓，會獵殺當地原生小動物，被視為威脅生態的入侵物種。

北坎特伯雷一年一度的狩獵籌款比賽，更為14歲或以下兒童開設獵殺野貓項目，冠軍可獲250新西蘭元獎金，折合逾1200港元。

賽事一公布隨即引發爭議，雖然規例列明，一旦發現被獵殺的貓有植入晶片，會被取消參賽資格。但有動物關注組織指出，民眾難以分辨野貓和家貓和一般流浪貓，發現錯誤射殺後，即使被取消資格亦已經太遲。組織又批評兒童狩獵活動常用的氣槍，威力不足以即時殺死動物，會增加牠們死前的痛苦，又認為應教導孩子以同情心對待動物。

反對聲浪席捲下，主辦單位指收到卑劣、不恰當電郵，決定取消有關項目，對未能藉賽事保護本地雀鳥等脆弱物種，表示抱歉和失望。不過涉及其他動物的狩獵比賽會繼續開放予公眾、包括兒童參與，辯稱要教育下一代有關入侵物種議題，強調參賽人士須遵守槍械及動物福利法規。