初選案︱社交媒體稱「進入準戰爭狀態」　趙家賢稱受欺凌　聘思想本土年輕人管理

【有線新聞】民主派初選案，趙家賢繼續接受盤問。辯方指他立場矛盾，只說出部分事實，是不可信的證人。

辯方繼續盤問趙家賢，引用民主動力工作報告，在回顧趙家賢遇襲一事曾呼籲民主派參選人

「面對親政府勢力威嚇時」，「要團結、不退縮，對抗暴政」，問是否出自他的手筆。趙家賢只說當時正在醫院接受手術，看看能否駁回耳朵。同事以一貫做法，將所有聲明收編入工作報告，他沒有仔細審閱，作為民主動力召集人要負責。辯方指出趙家賢立場矛盾，只說出部分事實，是不可信的證人。辯方之後展示兩篇趙家賢Facebook帖文，寫到「中共視法律如無物」，另一篇在標記中提及「香港正式進入準戰爭狀態」。法官李運騰問趙家賢，事實上你是否沒有裝扮出來般溫和。趙家賢稍作遲疑，說忘記出過這些帖文。法官陳慶偉再問，如果說你是抗爭派，怎樣看，犯人欄有被告傳出笑聲，有人雙手舉起交叉，趙家賢說從現場反應也看得出很詫異。辯方繼續問為何會發表這些帖文，趙家賢說人是有情緒的，可能受當時的時勢有些燥動，重申自己與民主動力的立場不同。

趙家賢之後澄清不斷受深黃網民欺凌，指控他「抵死、送人頭」。他說完全不明白網上世界，於是聘請兩名思想本土的年輕人管理Facebook，帖文是由他們寫的，解釋之前回答時「用盡腦中的記憶在案件資料」，辯方批評說法荒謬。趙家賢又說戴耀廷不斷要求做民調，不是因為參加初選的人無共識，而是他擔心勝出初選的傳統民主派有機會「褪軚」、不否決預算案。