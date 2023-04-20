系統出錯賤賣機票　台旅遊達人「教路」賺到盡　全日空認錯考慮「大放送」？

【有線新聞】折合7千港元就可搭乘日本全日空（ANA）長途機頭等位？據報全日空的越南官網本月17日晚因系統出錯，「賤賣」了一批計錯價機票，當中有差價更高達20倍，值約14萬港元頭等機票以約6,986港元出售。消息傳至台灣後，引起搶購潮，甚至有旅遊達人教授利用更改出發地獲取差價退款。全日空原本承認已出售機票，但19日改口稱仍在考慮中，月底再作公布。

台網民聞訊瘋搶 改出發地更可退款逾萬

台灣傳媒報道，有許多當地消費者以新台幣1萬元（約2,566港元）的價格，就能訂到從雅加達出發飛抵北美各大主要城市的商務艙機票，引起不少網民瘋搶成功。彭博則報道，從印尼雅加達經日本東京和美國紐約轉機，飛往加勒比海地區的頭等來回機票僅890美元（約6,986港元），而原價或為1.78萬美元（約13.9萬港元）。

台灣旅遊達人虎咪則在社交平台發文，指相關機票可更改出發地點，可能退回兩者價差，以松山機場出發為例，若改成台北為出發地，能退款約5萬元台幣（約12,834港元），但也強調問題機票很「脆弱」，錯誤可能很快會被修正。

全日空：貨幣換算出錯 月底前出發仍適用

全日空發言人最初表示，將替已經下單的人兌現機票，並證實問題源於越南官網上的貨幣換算錯誤導致，正調查漏洞原因和損失規模。不過，彭博19日再引全日空表示「尚未做出最終決定」，將在月底前對外公布，但在公布前出發的機票，仍將適用打折價格。