輸入外勞︱立會通過「加快」議案　商界指勞動力不足損港形象　勞工界反駁：錯焦點

【有線新聞】立法會通過加快輸入外勞的無約束力議案，商界指如果因為勞動力不足影響復蘇，會損害香港形象；勞工界則反駁指本地勞動力充足，「有工無人做」是因為待遇差，輸入外勞是錯焦點。

疫後經濟復蘇，政府正研究讓建造及運輸業輸入外勞。批發零售界的議員邵家輝指各行各業都人手不足，動議要求加快不同行業輸入外勞的步伐，「零售業界說一千呎商舖只有一人個看店，收銀、拉閘、上貨，去廁所就自己停業。我問他們為什麼，因為都沒有人。」不同界別的商界議員都支持。商界一（經民聯）議員林健鋒：「土地開發和建築工程將會排山倒海地展開，如果政府任由勞工短缺問題惡化，再多鴻圖大計都只會淪為空談。」

勞工界則指全港400萬勞動人口足以滿足市場需求，人手短缺的假象因為待遇未夠好，有人寧願領取福利都不願工作。勞工界（工聯會）議員梁子穎：「現時申請公屋入息限額實在太低，追不到實際人工水平。香港其實有一批長期等待編配公屋的人士，他們就是要把自己長期處於一個低收入水平狀態。」新界西南（工聯會）議員陳詩欣：「若一直維持非常手段，將有關政策恆常化，容易令業界產生依賴外勞效應，導致本地勞工失去飯碗，令本地青年更難投身勞動市場。」

政府則指疫情加上全球都搶緊人才，令本港勞動人口跌得較預算急。勞工及福利局局長孫玉菡：「我們的人力政策是清晰的，一定以本地人才為主。面對目前勞動力短缺的現實，政府會在保障本地工人優先就業前提下，容許適度、有規範地增加輸入勞工，以紓緩個別行業或工種人手短缺問題。」他又說年中將展開新一輪人力資源推算，將為不同行業制訂人力政策提供數據基礎。