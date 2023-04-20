港島區停電｜港燈：「意外」接駁後備電纜致短路　向受影響客戶致歉　四周內交報告

【有線新聞】港燈供電系統星期三凌晨故障，導致港島多區停電事故。港燈初步調查發現，數碼港電力開關站工人維修時，意外接駁到後備電纜引發短路，會在四星期內提交詳細報告。

輸配電科總經理葉崇泰：「首先我要代表公司，對今次受停電影響的客戶致以衷心道歉。」

停電事故一日後，港燈交代初步調查結果，是由於南區數碼港電力開關站人員維修保養時出錯。葉崇泰：「他們在進行調試過程中，意外將一條後備的電纜通電，引發電路短路和電壓驟降，並觸發系統的自動保護系統。這條後備電纜沒有獨立保護裝置，因此我們需要用較長時間隔離，引發系統有連鎖反應，影響港島區部分地區電力供應。」

港燈說這條電纜，十多年前在電網改善工程後變成後備狀態，一直維持不通電，在開關站的電路資料沒有標示出來。港燈營運董事鄭祖瀛：「為甚麼在十多年前的記錄沒有標示？我們不理解。現時來說，我們不理解當時為甚麼有這樣的決定，有沒有遺漏我不敢說。」

葉崇泰：「即時做了很多措施，包括加派人手、確保電力供應穩定和可靠，我們亦全面檢視供電系統線路圖的準確性，亦會檢查維修工作、施工程序的措施和程序，避免同類事情再次發生。」

同區另一間開關站的後備電纜已經即時停止維修，港燈說會在四星期內向政府提交詳細報告，至於會否向客戶賠償，港燈只說會按利潤管制協議去做。