DSE｜英文科開考　確診考生赴指定試場：硬著頭皮應付　有人中途不適離場

【有線新聞】中學文憑試今日開考，首日考核心科英文科卷一閱讀及卷二寫作，確診新型肺炎的考生要到指定考場。

文憑試8時半開考，有確診考生提早一個半小時到新蒲崗的指定試場登記，職員穿著保護衣及帶上面罩，考生最遲早上7時半前向考評局提交48小時內核酸檢測，或24小時內快速測試陽性結果才能獲安排到這裏考試。

李同學：「心情忐忑，有些緊張、加上感染了新型肺炎，可能有少許影響。」

鄭同學：「感染了有些不適，心態會再差了，也沒甚麼可以做，DSE一世人一次都要硬著頭皮應付。」

馮同學：「都是為了同學著想，如果我中了之後感染了其他人，其他人的文憑試就完了，所以來這裏應考較好。壓力很大，再大點也沒所謂。」

考了約20分鐘，有考生不適離場 。如果考生身體狀況不適合應考，可以向考評局申請成績評估，最高只可以獲第5級。沒有確診的學校考生就在原校考四個核心科目，去年考評局要求考生考試當日早上做快測，今年沒有這個要求。

考生到試場後要逐一讓職員核對准考證及檢查健康申報表，考試全程亦要戴口罩。疫情下渡過高中生涯，有考生慶幸最後衝刺階段校園生活終於復常。

Alex：「始終疫情下較難溫習，擔心考不好，所以回復正常比較開心。起碼可以親身問老師，比較容易學習和溫習。」

廠商會中學校長周修略：「大家都知道去年比較緊張，有很多憂慮，憂慮學生確診，亦憂慮他們成為密切接觸者，但今年情況會較簡單、輕鬆。（開考）過程都順利，有了去年經驗，今年健康申報的流程都暢順。」

今年文憑試有大約五萬人報考，包括約43,000名日校考生及7,000多名自修生，人數與去年相若。