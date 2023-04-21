Netflix紀錄片《埃及妖后》惹爭議　黑人選角被指藐視歷史　韋史密夫妻子任製片

【有線新聞】近年不少由黑人擔任主角的電影和劇集都備受關注，包括由Halle Bailey主演的迪士尼電影《美人魚》，以及由拉丁裔演員Rachel Zegler任主角的《白雪公主》等。影視平台Netflix一套紀錄片近日引起爭議，由27歲英國黑人女星Adele James主演的《埃及妖后》被指亂改種族，偽造事實。一名埃及律師入稟控告Netflix，指其公然藐視埃及的歷史，消除埃及人的身分。Netflix表示，選擇Adele飾演埃及妖后，是「對於幾世紀以來有關統治者種族討論的認可」。

《BBC》報道，埃及古文明曾被希臘、羅馬征服，埃及妖后克利奧帕特拉七世（Cleopatra VII）公元前69年出生於埃及的亞歷山大（Alexandria），是托勒密王國末代的女王，王國創始人托勒密一世是亞歷山大大帝的部將，而亞歷山大大帝是馬其頓王國國王，故埃及妖后是擁有古希臘和馬其頓血統的白人。

埃及律師指製作團隊參與「犯罪」 公然藐視埃及的歷史

埃及律師Mahmoud al-Semary早前向埃及檢察官提交起訴書，指Netflix的製作團隊參與「犯罪」，公然藐視埃及的歷史，要求埃及關閉Netflix平台，呼籲嚴懲。前埃及文物部長Zahi Hawass表示，埃及唯一已知的黑人統治者，是公元前747年至公元前656年，由庫施王國建立的第25王朝。他指埃及妖后是希臘人，意味她是金髮女郎，而非黑人，譴責紀錄片「偽造事實」，批評Netflix試圖製造混亂，傳播埃及文明起源於黑人的虛假信息。

奧斯卡影帝韋史密夫妻子任製片 稱不常聽聞黑人女王故事

《埃及妖后》紀錄片由Jada Pinkett Smith（荷里活影星韋史密夫之妻）擔任製片和旁白，預定5月10日上映。她表示：「我們不常聽聞黑人女王的故事，能知道這些故事，對我、我女兒、以及我們這個族群真的很重要。」主演的女星Adele亦反擊批評，指「不喜歡這個卡士就不要看，否則就去研究一些和你意見不同的專家觀點」。

網民要求取消紀錄片 聯署被刪走

有網民在change.org發起聯署抗議，要求取消紀錄片，吸引超過8.5萬人聯署，但聯署於15日突然被刪除，其後有人另設聯署項目，再獲逾3,500人簽名聯署。

埃及妖后作為傳奇人物，成為無數藝術作品的題材，其中1963年由Elizabeth Taylor主演的史詩大片《埃及妖后》（Cleopatra）是經典之一，當年Elizabeth Taylor以100萬美元的片酬出演。