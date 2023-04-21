台灣向自由行旅客派5,000元　共50萬份　電子票證、住宿優惠二選一　須滿足逗留條件

【有線新聞】新冠疫情肆虐三年，各地今年陸續恢復通關，不少旅客已急不及待去旅行，一止壓抑了三年的旅行癮。其中港人熱門旅遊地台灣將推自由行旅客優惠，五月起訪台旅客可獲發5,000元新台幣（約1,282港元），但須留台最少三日，限量50萬份，預計分三年發放。

台灣交通部日前公布「交通部加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」，五月一日起，將向50萬名旅客發5,000元新台幣，自由行旅客須停留3日至90日。該消費金分三年發放，今年配額為25萬份，明年為15萬份，2025年則為10萬份，觀光局可因應市場變化進行配額調控。

優惠二選一 最多每日用3,000元新台幣

台灣觀光局指，旅客須事先到指定活動網頁或企業合作平台完成條件後登錄，才可參加抽獎，得獎者必須選擇電子票證或住宿優惠，到觀光局指定機場或場所櫃台，出示相關證明文件領取消費金。觀光局表示，選擇電子票證的旅客，可在電子票證供應商在台灣境內提供小額支付的特約商店消費，單次使用上限為1,500元新台幣，每日使用上限為3,000元新台幣。

住宿優惠方面則發放五張1,000元，限得獎者本人使用，每張限折抵一次使用，不得找零、轉售，且適用於台灣境內配合且取得觀光旅館業執照觀光旅館業或取得登記證旅館業及民宿。

團體旅客方面，旅行社今年底前促進旅客訪台三日兩夜以上可申請補助，其中4人至7人獎助5,000元新台幣，其行程7日6夜以上，提高至一萬元新台幣；8人至14人獎助一萬元新台幣，其行程7日6夜以上，提高至兩萬元新台幣；15人至49人獎助兩萬元新台幣，行程七日六夜以上，提高至三萬元新台幣；50人以上獎助四萬元新台幣，行程七日六夜以上，提高至五萬元新台幣。