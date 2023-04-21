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初選案︱早知有違法風險仍推動？　趙家賢稱身不由己、無法質疑戴耀廷觀點

  • i-Cable
  • 2023年04月21日
【有線新聞】民主派初選案續審，趙家賢被質疑早知初選有違法風險仍然繼續推動，趙家賢強調是戴耀廷講不違反國安法，他無法質疑對方，辯方盤問期間他一度表現憤怒。
趙家賢第八日接受辯方盤問，辯方繼續就他證供的真確性盤問，讀出今年1月他向警方錄取的供詞。提到2020年4月留意到戴耀廷宣揚攬炒十步曲概念，雖然留意到戴耀廷的計劃可能有違反國安法或香港其他法律的風險，但當時他身不由己，若未完成初選就退出，會對他本人聲譽和民主動力發展帶來反效果。
趙家賢說這是「整個事實的簡約版」，警方只寫下案情大方向，沒有按時序仔細記錄，強調自己到6月底、7月初國安法出台時，才懷疑35+的合法性。
法官李運騰質疑趙家賢在7月初記者會仍對外說35+合法，趙家賢說他當時主要講初選沒違反選舉法例，是戴耀廷主張初選不犯國安法，他無法質疑對方作為法律學者的觀點。
李運騰再問他當時是否覺得自己被迫繼續舉辦初選，趙家賢說「當然有部分這個思維」，他心底認為不做當然較做好，但社會氣氛期待初選加上戴耀廷和兩位行會成員都說初選不違法，即使有疑慮他都很難退出。
辯方質疑趙家賢在作供時嘗試將自己包裝成政治取態溫和，只是想幫手協調，趙家賢憤怒地用英文答，不是包裝自己、是講事實。法官陳慶偉隨即說律師只是盡本份，著他毋須覺得被針對，趙家賢才輕聲說不同意律師的說法。
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