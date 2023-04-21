19歲女稱遭內地繼父兩度非禮　恐母親失公屋勸勿離婚　稱不諳香港法律憂反被誣衊

【有線新聞】一名內地來港男子今年2月涉兩度非禮19歲繼女，他否認兩項猥褻侵犯罪，案件今（21日）在西九龍裁判法院開審。事主X供稱，有一晚睡覺時，感到臀部、鎖骨至胸口遭人來回撫摸，下床查看時只見人影，但由於屋內只有一家四口，母親和妹妹當時正在熟睡，故認為是繼父摸她。X亦曾著母親不要離婚，擔心母親會失去公屋。

操普通話的被告Z.C.L，被控於2023年2月5日及11日在深水埗猥褻侵犯X。事主X供稱一家四口住在九龍一個公屋單位，沒有房間，兩張碌架床設於大門兩側，而X平時睡在其中一床下格，母親和妹妹則一起睡在對面床的下格，被告則睡在對面床的上格。

X指今年2月5日凌晨醒來，感到臀部隔住棉被遭人撫摸，為時數秒，其後感到有人捉其腳腕，她踢開對方後下床查看，只見有物體爬上對面床的上格。當時X發現妹妹和母親正在熟睡，故認為是繼父摸她。

X續指，2月11日凌晨睡覺後，再次感覺到左邊鎖骨至胸口位置遭人來回撫摸，其後又摸向她腹部，她捉住對方的手但遭甩開，下床查看只見一個人影跑返向對面床，她肯定是被告。X稱事後曾告知母親，但兩人沒有立即報警，因為她們不熟悉香港法律，擔心反遭誣衊，由於不想讓繼父發現，故兩人在廚房及用WhatsApp討論。

控方在庭上向X展示部分WhatsApp對話截圖，顯示X曾向母親稱，如果能夠搬走，可以不用報警。母親指如果離婚，繼父最多只會給予一萬元贍養費，但X則著母親千萬不要離婚，擔心會失去公屋，又指除非繼父願意給予3萬元贍養費，那失去公屋也可接受。母親問X為何不捉緊繼父的手做證據，指「捉住佢把柄，令佢一世抬唔起頭」，X指被告仍可否認。

X確認對話內容，指當時不知道可以報警，故打算買閉路電視鏡頭。直至2月13日，兩人曾與繼父對質，並要求繼父給錢X搬走，被告堅持沒有摸X，X認為無法解決，最終報警。