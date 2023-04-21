李家超率議員考察大灣區　梁君彥：顯示行政立法良性互動　李慧琼倡一地一檢

【有線新聞】行政長官李家超率領立法會議員考察大灣區，是選舉改制及全面通關後首次聯合外訪，李家超鼓勵官員及議員趁這四天直接溝通了解。

四日三夜的考察團，由特首李家超擔任團長，副團長是政務司司長陳國基和立法會主席梁君彥，四名局長隨行，83名立法會議員參與，是選舉改制及全面通關後官員及議員首次聯合外訪，李家超說規格是歷來之最。

李家超：「表現立法會在愛國者治港原則下、行政主導方針下，大家同心同德，希望在我們治理水平，大家一同又配合又合作、互相監察，提升我們治理水平。四日行程，讓特區官員與立法會議員直接交流、溝通，增加了解行政立法關係。意義是代表我們團結；第二個意義是我們重視和積極大灣區建設；第三，表示我們正強化與大灣區內地城市發展的共識。」

考察團會到訪深圳、東莞、佛山和廣州，中途分成兩組，參觀創科、環保、青年發展及文化體育等設施。

立法會主席梁君彥：「這是顯示行政立法良性互動一個好例子。讓議員有第一身機會了解大灣區城市最新發展，以便日後繼續在立法會提到新意見。」

九龍中（民建聯）李慧琼：「希望深圳政府和特區政府一同努力的是，進一步簡單便利過關安排。現時一地兩檢很受市民歡迎，可否一地一檢。」

考察團之後乘專車到深圳出席市領導晚宴，下周一由廣州搭高鐵回港。晚宴在深圳五洲賓館舉行，附近有公安車輛戒備。駐粵辦人員在酒店內準備，宴會廳台上有「歡迎」字眼，一批安檢人員帶同金屬探測器到場。