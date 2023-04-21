TikTok｜美高中生掀「派對動物」風潮　帶山羊赴舞會錄逾百萬次觀看　批評者稱炫耀俗氣

【有線新聞】美國年輕世代愛玩「TikTok」眾所周知，不少風潮便由此散播，最近高中網紅界就掀起「派對動物」風潮——帶上山羊參加畢業舞會。有網紅就聲稱想法源於今年是2023「佐敦年」，皆因「23」正正是籃球之神米高佐敦的球衣號碼，而山羊就與米高佐敦有同一意思，便是「GOAT」。

取自史上最佳縮寫 23年畢業號稱佐敦年

據《紐約郵報》指出，這些高中生是為了向米高佐敦致敬，才會想到帶山羊參加畢業舞會。因為米高佐敦被封為「史上最強球員」（Greatest of All Time），縮寫就是GOAT（英語山羊的意思），也藉此向其他人證明自己是「史上最棒的」。報道引述17歲高中畢業生潔琳（Jaylyn Robertson）稱，2023年畢業班級又被稱為佐敦年，因此想到帶山羊參加舞會。

另據美國商業媒網站「INSIDER」報道，這股潮流吸引不少「TikTok」網紅模仿，例如創作者「duhh.itskera」的片段多達180萬次觀看，她身穿閃亮藍色禮裙站在停車場，用紫色皮帶牽引著一隻山羊。另外「Steezyjayhh」就將山羊作為他的舞會約會對象，短片亦有逾34萬次觀看。

慈母為子製造驚喜 意外帶動放牧公司生意

報道指出，是次風潮背後原來涉及商業。亞特蘭大一間業務為「出租山羊群咀嚼雜草」的放牧公司在今年情人節推出「Goat Grams」服務，讓人們以75美元價格與動物合影和擁抱30分鐘。就在3月時，該公司受聘拍攝其第一次舞會照片，為一位名叫 Trevian White的高中生帶著一隻名叫Paddy的山羊，徒步前往亞特蘭大市中心。

據White的母親Nadiya Acree表示，去年便有見到類似的山羊「擺拍照」，她認為山羊與她兒子很配襯，「因為他（兒子）所做的一切總是很棒」，Acree為兒子構思了整套舞會照片，還包括租來的林寶堅尼和紅地氈，而且未告知兒子有「GOAT」這份驚喜。

評論者稱怪趨勢 病毒式撒播「炫耀俗氣」

相關照片在網絡傳開後，放牧公司接到了來自南方各地的電話，目前已拍攝20輯同類照片，預計到本學年結束時將拍攝100輯。 該公司表明擁有100多隻山羊，客戶可以根據大小和顏色挑選。雖然風潮在「TikTok」上傳開，但不少評論者對這種奇怪的新趨勢感到困惑，形容如同病毒式撒播「炫耀俗氣」。