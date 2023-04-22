美國最高法院暫緩執行口服墮胎藥「米非司酮」銷售新限制

【有線新聞】美國聯邦最高法院頒令，暫緩執行得州法院限制銷售口服墮胎藥「米非司酮」的裁決。總統拜登強調，「米非司酮」是安全藥物，會繼續捍衛女性健康。

美國聯邦最高法院周五裁定，暫緩執行對口服墮胎藥「米非司酮」銷售的臨時限制令，不過未有交代九名法官的投票取向。裁決意味現時准許合法墮胎的州份，可以繼續售賣這款藥物。

「米非司酮」由2000年開始，獲美國食物及藥物管理局批准合法使用，通常會與另一款墮胎藥「米索前列醇」一併使用，成功率逾95%，有超過560萬名美國女性曾經服用這兩款藥物。

反墮胎團體去年11月入稟得州法院，指食物及藥物管理局濫用藥物快速上市的條例，批准「米非司酮」發售，又質疑藥物的安全性。得州法院月初裁定，要對「米非司酮」的銷售附加一些限制，將會令計劃墮胎女性購買藥物的難度大增。

聯邦政府和生產「米非司酮」的藥廠分別入稟最高法院，要求在最終裁決前，「米非司酮」可以維持正常銷售。目前「米非司酮」的訴訟，移至新奧爾良的第五巡迴法院審理，下月會聽取與訟雙方的陳詞。