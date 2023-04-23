文憑試｜再揭考生「重覆犯錯」　奧巴馬妻成英文試題無辜「引戰」　考評局罕有回應

【有線新聞】2023年中學文憑試（DSE）開考，今屆再有考生於試場內違規拍照，更發布到社交網站「公開證據」。至於英文卷考題太難更衍生出「社交」風波，不少考生竟湧到美國前總統奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama）的社交平台留言「炮轟」。考評局就兩件事回應，指理解考生重視應試表現，但發表意見時應保持禮貌及尊重他人，並跟進處理偷拍電腦條碼個案。

考生試場違規拍攝 稱「準備玩完」

過往每屆都總有考生違規在試場內拍攝電腦條碼貼紙，並上載至社交平台，而今屆開考不久即有考生犯下相同的錯誤。網上分別流傳兩張照片，其中一張不但清楚涉事考生的名字、考試編號，更顯示考核的科目及試卷，並在照片加上「準備玩完」的字句。而另一張照片雖用文具遮蔽了考生名稱，但同樣可見考生的考試編號，並且加上上傳照片的時間為早上7時52分，即意味著上傳者應在開考前發布該照片。

據知兩張照片涉及兩名不同的考生，而考評局表示會跟進相關個案，重申《考生手冊》中列明，考生不可拍攝電腦條碼貼紙或將剩餘的電腦條碼貼紙帶離試場，否則會被扣分。考生如公開展示電腦條碼貼紙，其科目成績會被降級。

試題引米歇爾自傳 激進留言：畀返5星我

而英文閱讀卷選答B2部分引用美國前總統奧巴馬妻子米歇爾的自傳，描述自己與其母親的關係，從中成就了她由「普通芝加哥女孩」，蛻變成為曾經的「美國第一夫人」。隨後米歇爾已停用的社交平台湧現大批香港網民，大部分留言「Boom」，即閱讀卷其中一篇文章的開首。更有不少考生疑因考試失利後，遷怒於米歇爾，稱「畀（比）返個5星星我」，部分留言更帶粗言穢語及攻擊性字眼。

為此，有網民替這些無禮行為道歉，並指考生面臨沉重壓力，希望米歇爾不要放在心上。考評局則就事件回應，稱考生發表意見時應保持禮貌及尊重他人。