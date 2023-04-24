澳洲調整國防策略應對中國威脅

【有線新聞】澳洲國防策略檢討報告指，中國的軍事發展是二戰後最大和最具野心，澳洲將調整策略應對，優先加強北部軍事基地及發展遠程攻擊能力等；中方指始終奉行防禦性國防政策，呼籲停止炒作。
澳洲政府發布長110頁《國防策略檢討》報告，指澳洲的盟友美國不再是印太地區的單極領袖。中美之間的激烈競爭正為印太地區寫下定義，大國競爭有可能演變成衝突。
報告提到中國的軍事建設是二戰以來，全球最大規模、最有野心，而且沒有透明度，中國沒有向印太地區表明戰略意圖以消除疑慮，同時在澳洲鄰近地區進行戰略競爭。又指中國對南海的主權聲索，威脅印太地區基於規則的全球秩序，對澳洲的國家利益構成不利影響，警告在導彈時代，澳洲不再受地理隔離所保護，必須避免陷入最高的戰略風險。
報告建議在未來十年增加國防開支，花費約190億澳元，應對來自中國日益增長的威脅，包括優先加強北部軍事基地，將加快購買射程逾500公里的遠程導彈和海馬斯火箭系統，並與美國緊密合作，包括加強雙邊軍事規劃、聯合巡邏，以及更多美軍輪換包括潛艇，同時必須加強與日本、印度、太平洋和東南亞國家的防務合作，維持地區平衡。
總理阿爾巴內塞形容，今次是澳洲自二戰以來最大規模國防改革，顯示保護澳洲人民安全的實力和決心。他說：「它表明我們在這個世界中，面對的國家安全挑戰總是不斷演變。我們不能退守於舊的假設，必須試圖塑造未來以建立和加強安全，而不是等待未來塑造我們。」
在北京，外交部強調，中國始終奉行防禦性國防政策。外交部發言人毛寧說：「我們致力於維護亞太和世界的和平穩定，不對任何國家構成威脅。我們希望一些國家擴張軍力，不要拿中國做藉口，不要炒作毫無根據的中國威脅論。」