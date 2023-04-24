澳洲調整國防策略應對中國威脅

【有線新聞】澳洲國防策略檢討報告指，中國的軍事發展是二戰後最大和最具野心，澳洲將調整策略應對，優先加強北部軍事基地及發展遠程攻擊能力等；中方指始終奉行防禦性國防政策，呼籲停止炒作。

澳洲政府發布長110頁《國防策略檢討》報告，指澳洲的盟友美國不再是印太地區的單極領袖。中美之間的激烈競爭正為印太地區寫下定義，大國競爭有可能演變成衝突。

報告提到中國的軍事建設是二戰以來，全球最大規模、最有野心，而且沒有透明度，中國沒有向印太地區表明戰略意圖以消除疑慮，同時在澳洲鄰近地區進行戰略競爭。又指中國對南海的主權聲索，威脅印太地區基於規則的全球秩序，對澳洲的國家利益構成不利影響，警告在導彈時代，澳洲不再受地理隔離所保護，必須避免陷入最高的戰略風險。