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歐多國不滿駐法大使盧沙野言論要求中方澄清

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  • 2023年04月24日
【有線新聞】歐盟多國表明，不接受中國駐法大使盧沙野日前的言論。駐法使館回應指，不應過度解讀個人意見，強調中方立場不變，外交部亦重申尊重各國主權。法國則表示會與盧沙野嚴正磋商。
盧沙野日前指，前蘇聯加盟共和國不是有效主權國家，質疑克里米亞是否屬於烏克蘭，言論風波發酵。
多國外長在盧森堡出席歐盟外交會議，立陶宛外長表示，波羅的海三國將正式要求中國澄清立場。捷克、意大利外長等表明不同意，亦絕不能接受盧沙野的言論。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利稱在6月舉行的峰會，將重新評估和調整對中國的戰略。
數十名歐洲議會議員發公開信，指盧沙野的言論試圖破壞外交關係的基本原則，中國無權質疑他國主權，否則是嚴重侮辱各自國家歷史、文化和領土完整，呼籲法國外長科隆納將盧沙野列為不受歡迎人物驅逐。
影響亦延伸至商貿範疇，歐盟貿易專員稱會與中國商務部長王文濤就此磋商。
中國駐法使館則發聲明，指盧沙野的言論並非政治聲明，而是個人觀點，不應被過度解讀，中方對相關議題立場不變。
在北京，外交部重申中方尊重蘇聯解體後，加盟共和國主權國家地位。毛寧說︰「蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。建交以來，中方始終秉持相互尊重、平等相待原則，發展雙邊友好合作關係。」對於盧沙野的言論是否代表中方立場，發言人回答指自己在記者會上的表態代表正式立場。
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