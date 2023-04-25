俄外長批評美國印太戰略針對俄中兩國　中國呼籲需實行真正多邊主義

【有線新聞】聯合國安理會會議討論多邊主義，俄羅斯外長拉夫羅夫批評，美國的印太戰略針對俄中兩國，破壞多邊主義，中國代表則呼籲，要實行真正的多邊主義，又指中方在遵守國際法上有最佳紀錄。

聯合國安理會周一在紐約開會，由輪任主席國俄羅斯，外長拉夫羅夫主持，他表示世界正處於比冷戰時期更危險的臨界點，隨著對多邊主義失去信任，情況變得更差，更指美國的印太戰略目標，遏制中國和孤立俄羅斯，正正是西方國家在亞太地區，破壞多邊主義的例證，強調不能容許少數西方國家，代表全人類發言。

坐在拉夫羅夫旁邊的聯合國秘書長古特雷斯，則反指俄羅斯入侵烏克蘭，違反聯合國憲章和國際法，又表示大國之間的緊張局勢，處於歷史高位，因意外或誤判而發生衝突的風險很大，常任理事國有責任，確保多邊主義發揮作用。

中國常駐聯合國代表張軍表示，目前最需要的是各國實行真正的多邊主義，又指中方在遵守國際法上有最佳紀錄。中國常駐聯合國代表張軍：「作為安理會常任理事國和負責任大國，中國始終堅持真正的多邊主義，在遵守聯合國宗旨和原則，在遵守國際法和國際關係基本準則方面，中國的紀錄是最好的。」張軍又促請美國等國家，停止單邊制裁，稱制裁不斷製造並加劇人道危機，而且往往打著落實安理會決議旗號，讓聯合國蒙受不白之冤。