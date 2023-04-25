DSE｜中文科閱讀卷談生死　考生：有難度　教師：歷練淺要靠多閱讀

【有線新聞】中學文憑試中文科閱讀及寫作卷開考。有考生說閱讀卷文章談及生死，比較難掌握。中文科老師說，學生日常要多閱讀才能掌握文章主旨。

有「死亡之卷」之稱的中文科卷一閱讀卷，今年繼續難到部分考生。應屆考生Calvin：「有關山水及人生相關範疇的事，對我來說都算是有難度的試卷。最難的地方我覺得是，作者對生死看法與山水的關係那一題。」

兩篇白話文篇章都是台灣作家的散文作品，第一篇陳列的《我們去唱歌》描寫一條沒落村莊，另一篇簡媜的《一竿冷》，透過山與水對話，談論仁者與智者兩種截然不同的人生態度，再引申到作者淡然看待生死的人生觀。余振強紀念中學中文科老師何潔盈：「始終學生只有十多歲，人生歷練不足，都靠他們平日會否看很多不同的書，有多些深刻的感受，才理解到當中的主旨。」

卷二寫作要在三條題目選一題，考生覺得今年三題都不算難，老師就說第一題「一次令我百感交集的聚餐」看似容易，但考生都可能會失分，「選材容易，因為他們有很多生活經驗，例如與舊同學聚餐、例如朋友到外地讀書，他們與朋友一起歡送、聚餐，但說百感交集不容易扣題。」

明年文憑試中文科改革後，作文卷會加入實用寫作，考生要由現時寫一篇文改為兩篇，考試時間加長45分鐘。