領養貓咪須上堂考核　五堂收$6,000惹爭議　貓館臚列開支成本：不希望是一時興起

【有線新聞】不少飼養寵物的人都會選擇領養代替購買，近日油麻地一間貓館推出照顧貓咪課程，教育領養者照顧貓咪技巧，五堂收費6,000元，每堂60分鐘，被指收費過高，完成後亦需要通過考核才可領養。店方回覆本台查詢時表示，日常照顧貓咪開支每月近四萬，定價若果太低無法維持基本運營，甚至有機會被有心人濫用領養，轉手兜售，故認為收費合理。

貓館「寵愛有家」上周於Instagam專頁發文，推出照顧貓咪課程及領養規則，領養者除了要親身接觸心儀貓咪三次，並必須完成相關課程，內容包括貓咪轉換新環境注意事項、常見病及如何治療、日常護理及預習、日常飲食及情緒等事項，以及考核是否清楚明白如何照顧貓咪，課程總共五堂，每堂60分鐘，五堂總收費為6,000元，折合每堂1,200元。

領養者完成課堂及考核後才可以領養，並須首三日每日更新貓咪情況，其後三個月每月更新一次，將來至少每三個月更新一次。

網民指收費過高 質疑開班資格

有關課程在網上引起討論，不少網民認為收費過高，價錢與到寵物店購買無分別，「真心睇唔出同賣貓有咩分別」、「收6,000仲話係自力更新（生），咁啲真正嘅義工係咩，我寧願你打正旗號話賣，連領養嘅意思都未搞得清楚」、「養貓考牌可以有，但請問閣下有咩資格？有咩官方認證開班？我覺得就算係獸醫都未必夠膽保證開完班上完佢堂嘅學生就代表有咩資格。」

店方回覆本台查詢時指，即使領養者本身有養貓，亦需要上堂和考核，因無法透過口述或者紙質判斷領養者是否合適，而且本身有「原住民」的領養者更需要關注「原住民」的情況，不是所有貓咪都可以接受與其他貓咪相處，「我們有要求有意向領養的朋友仔，在確定領養前是需要先與待領養的貓貓相睇至少三次，才可以向我們提出申請，我哋唔希望領養只是領養者的一時興起，而是深思熟慮。」

店方稱每月開支近四萬 定價低或被濫用轉手兜售

店方續指，撇除人力開支，現時租金每月22,500元、水電雜費每月約5,000元、貓糧、貓罐頭、貓砂每月約10,000元、一隻貓咪領養前檢查費約1,500元，合共約近四萬元。店方指，明白不是所有人能理解課程背後的價值，領養一直是雙向選擇，不是有錢就會用心照顧。記者向店方查詢課程報名及考核情況，店方稱目前有意向者查詢，但課堂未正式開始。

店方提到，課程不但包括課堂本身的價值，還有養育貓咪的日常用品、絕育、身體檢查等一系列，幼貓注射疫苗緣280元至350元一針，直至絕育至少六個月，絕育費1,000元至2,000元不等，認為五堂課程收取6,000元合理，若定價太低會無法維持基本運營，甚至有機會被有心人濫用領養，轉手兜售。