審計報告｜資助校舍換座廁最長等逾兩年　工程分類標準成疑　另三成施工檢查有延遲

【有線新聞】審計報告發現教育局的工程顧問將學校類似的工程申請評為不同類別，令疫情期間部分學校更換座廁要等超過兩年。

2020年疫情初期，教育局向學校發防疫指引，列明如廁後應蓋上廁板才沖廁，避免病毒散播。如果學校用的是蹲廁，應該更換成座廁。有47間資助學校向教育局提交51項涉及更換蹲廁的工程申請。

審計報告發現教育局聘請的定期工程顧問，將其中6項工程評為「緊急修葺工程」，有學校提交申請後七個月就更換好座廁；有26項評為「必要修葺工程」，不屬於緊急分類，申請後一般要等一年才動工，有學校更加等超過兩年才換到座廁；其餘19項評為「合宜但非必要工程」，有6個遭教育局否決。審計署說沒有文件顯示為何類似工程申請會有不同評估，對學校帶來截然不同的結果，認為教育局要採取措施，確保工程顧問提供理據。

報告又指出，根據教育局指引，在緊急及大規模修葺工程完成前要做綜合施工檢查，確保承建商施工質素。不過前年1月至去年9月期間，8,600多次施工檢查中有超過三成都是完工後才做，其中7宗更在完工後兩年才檢查，最久的個案拖了兩年七個月。

教育局解釋疫情期間，顧問和承建商長時間未能進入校舍，加上檢疫規定令工程人手短缺，監察工作無可避免受影響，疫情緩和後已加快進度。