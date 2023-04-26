日本茨城縣現「烏鴉刺身」　記者試食形容口感清爽　厚生勞動省急籲勿食

【有線新聞】港人喜吃魚生刺身，到日本旅行吃刺身是指定動作。日本除了魚生刺身外，坊間近日出現「烏鴉刺身」，引起討論。有記者獲邀到茨城縣參加烏鴉刺身品鑒會，期間試食「烏鴉刺身」，形容口感味道與馬肉和鯨魚肉一樣，口感柔軟、味道清爽。日本厚生勞動省緊急發文，呼籲民眾不要生吃烏鴉。而茨城縣當局亦澄清，當地不存在生食烏鴉的飲食文化。

《東京新聞》一名記者早前獲邀到茨城縣參加烏鴉刺身品鑒會，品鑒會中有逾10名當地居民參與，並將13隻大嘴烏鴉和腐肉烏鴉製成兩道菜，包括大蒜醬油的烤烏鴉腿和醬油醃過的烏鴉胸肉刺身，記者形容沒任何異味，非常清爽，身體亦沒有出現任何不適。該名記者表示，如果這種珍貴的飲食文化逐漸消失會感到可惜，希望得到正視及保育。

厚生勞動省緊急澄清 呼籲勿生食

日本厚生勞動省緊急發文，呼籲民眾不要生吃烏鴉，指「鹿、野豬等野生動物，以及鴨、烏鴉等野鳥都可能攜帶病原體，生食牠們的肉和內臟極其危險」。茨城縣保健衛生科表示，雖然沒有明文禁止生食烏鴉肉，但狩獵烏鴉必須要有許可證，以及使用合法的捕獲陷阱，理論上市民可以自由選擇進食及烹調方法，但提醒盡量不要生吃，因為中毒風險甚高，存有一定風險。

本港食物安全中心網頁資料顯示，生肉一般含有細菌，包括致病細菌及腐敗細菌。由於細菌（例如沙門氏菌）可存在於溫血動物的腸道內，在屠宰過程（例如去臟及處理屠體程序）中，生肉或會受細菌污染。肉類有機會帶有食源性致病菌，可令人患病，並引致食物安全問題，這些致病細菌可以入侵人體，或產生毒素因而令人患病。