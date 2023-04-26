白宮：2021年喀布爾機場炸彈襲擊主腦已被擊斃

【有線新聞】美國白宮透露，前年阿富汗美軍撤離期間，策劃喀布爾機場自殺式炸彈襲擊的主腦——極端組織「伊斯蘭國」分支領袖已被阿富汗塔利班擊殺，美軍無參與相關行動。

阿富汗美軍前年8月匆忙撤離期間，喀布爾機場發生自殺式炸彈襲搫，造成170名平民及13名美軍死亡。極端組織「伊斯蘭國」分支「伊斯蘭國呼羅珊」承認策動襲擊。

白宮周二公布，發動這宗襲擊的「伊斯蘭國呼羅珊」領袖已被塔利班擊斃，但拒絕透露名字。

傳媒報道，這名領袖月初在阿富汗南部和塔利班武裝分子戰鬥期間喪生，但不清楚塔利班當時的行動是否以他為目標。

美國官員指，美方沒有參與行動、沒有提供支援，事後亦沒收到塔利班通知，只是根據情報系統確認，國防部已告知殉職軍人家屬。

阿富汗塔利班自掌權後，「伊斯蘭國呼羅珊」不時發動襲擊，成為塔利班最大威脅，組織成員估計多達4000人。

喀布爾機場炸彈襲擊後，美軍在當地發動空襲，有平民受波及死亡。美方之後甚至懸紅1000萬美元，捉拿襲擊案兇徒或「伊斯蘭國呼羅珊」領袖。

有共和黨眾議員表示，恐怖組織頭目被殺不能減輕總統拜登政府撤軍失敗責任，強調國會繼續調查。

白宮早前發表撤軍混亂檢討報告摘要，歸咎前朝特朗普政府的決策，令行動受限制。