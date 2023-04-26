白宮稱拜登若成功連任總統會完成任期

【有線新聞】美國總統拜登宣布與副手賀錦麗競逐明年大選，若他成功連任，第二個任期將在他86歲完結。白宮發言人指，拜登若勝選會完成任期。

美國總統拜登宣布競逐連任後，在華盛頓出席建造業工會活動，強調經濟就業已有起色，但仍有工作要完成：「我們的經濟計劃正奏效，現在必須完成工作，還有更多事要做。而你們是引領者，利用地上的鏟、空中的天秤，工廠開業，創造這些職位。我們有截然不同的經濟大計，我們，你和我一起，正在扭轉局勢，幹一番大事。」

「讓我們完成工作，我知道我們可以，因這裡是美國。」拜登先在當地周二清晨，發布三分鐘短片宣布爭取連任，再度夥拍的副總統賀錦麗佔不少片段。

分析相信拜登在民主黨內面臨挑戰機會不大，競選障礙主要是其年齡。如果成功連任，拜登展開第二個任期時已屆82歲，於86歲完成任期。

白宮發言人瓊-皮埃爾被問到拜登會否完成第二個任期時，沒正面回答，僅指總統過去兩年證明會做好工作。她後來在網上回應，若拜登連任將會做足八年。

不過有民調顯示，七成美國人和過半民主黨人認為年事已高的拜登不應再參選，更有近四成受訪選民表明，厭倦拜登可能與已宣布參選的76歲前總統特朗普再次交手。

共和黨全國委員會在拜登公布競選後，更發布一段由人工智能製作的影片，諷刺若拜登連任，台海局勢、美國經濟以及移民等問題都會惡化。