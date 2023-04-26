唐氏綜合症芭比首面世　採新容貌、頸鏈有「深意」　玩具商：是包容性邁出一大步

【有線新聞】經典兒童公仔芭比（Barbie）造型百變，除了自由配搭衣服和髮型外，亦設有不同膚色，深受小朋友喜愛。美國玩具製造公司Mattel推出首個唐氏綜合症患者芭比公仔，公仔穿著一件由帶有黃色和藍色蝴蝶組成的連衣裙，配上粉紅色三個倒V頸鏈，代表著三條21號染色體，是導致唐氏綜合症相關特徵的遺傳物質。Mattel表示，旨在令跟更多兒童找到適合自己的玩具，令所有兒童能在芭比中看到自己。

Mattel表示，已就新芭比公仔設計咨詢美國唐氏綜合症協會（NDSS）和醫療專業人士意見，令公仔更能呈現唐氏綜合症特徵，包括採用新的容貌、穿著腳踝矯形器等，公仔配戴的粉紅色頸鏈吊墜由三個V字組成，代表細胞內有3條第21號染色體，較常人多出一條。執行副總裁Lisa McKnight表示，目標讓所有小朋友都能在芭比中看到自己，同時鼓勵他們玩長得不像自己的公仔，在自己的生活經歷外，玩公仔亦讓他們學會理解，並建立更大的同理心，邁向更包容的世界。

唐氏模特兒：意義重大

NDSS總裁兼首席執行官Kandi Pickard表示：「這個芭比公仔提醒我們永遠不要低估象徵的力量，這是包容性向前邁出的一大步。」與Mattel合作的英國唐氏模特兒Ellie Goldstein表示：「當我看到這個公仔時，我感到非常激動和自豪，這對我意義重大，因為孩子們可以玩這個公仔，並了解到每個人都是不同的。」

芭比公仔1959年面世，由美國商人Ruth Handler發明，以女兒Barbara命名，她擁有修長雙腿、纖細腰身和飄逸的金髮；而Ken則在1961年首次登場，玩家可自由配戴喜愛的服飾和髮型，亦可以為他們化妝。Mattel過去曾因向小童傳播不切實際的美容標準而受批評， 近年透過推出輪椅、聽器和義肢等多元化的芭比和肯尼（Ken）公仔回應批評聲音。