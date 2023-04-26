欠一人未達「開班線」　黃大仙溥仁瀕殺校　校方促寬限一年　有家長冀網開一面

【有線新聞】黃大仙獻主會溥仁小學新學年不獲准開辦小一，是第二間學校因收生不足面臨殺校，校方促請教育局給予一年寬限。

繼長洲錦江小學後，黃大仙獻主會溥仁小學都收到教育局通知，因為尚欠一名學生、達不到開班線，新學年不會獲派小一學生。有家長三名子女都就讀這間學校，最小女兒亦已報名9月入讀小一，現時不知怎麼辦。

家長鄭女士：「這間是我的心儀學校，加上本身是我自己的母校，所以我真的很不想看到殺校，希望教育局只不過是尚欠一名學生，希望網開一面。」

溥仁小學本學年只開辦一班小一，之前五年每年都開辦兩至三班。校長對不獲准開班感失望和難過，說黃大仙區人口老化，收生不易。學校近年積極推出新課程，照顧有不同需要的學生，期望教育局給予一年過渡期，容許新學年繼續開班。

獻主會溥仁小學校長余詩慧：「不是很理解究竟為何因為欠一名學生，就令我們一班如此努力照顧學生的團隊不能繼續。學校附近一街之隔就是九龍城，我們照顧很多泰籍或非華語學生。我們教導學生要給予機會，所以正正我們現在期望可以約見教育局局長，能有一年寬限期去讓給家長、學生、老師都有時間去努力。」

她又說辦學團體和校董會在局方提供的方案中，選擇接受特別視學，如果最終不過關，學校2026/27學年就要停運，屆時會安排讀小五及小六的學生轉讀獻主會兩間位於九龍城的小學。

教育局說下學年未獲批小一班級的資助小學，可於本月向局方提交意見，會審慎考慮及決定是否接納，以及確定核准班級結構。