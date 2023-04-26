京都小學生放學驚見斷指　連指甲呈扯斷狀態　警追查揭來自「盡責」速遞員

【有線新聞】日本京都府舞鶴市近日一宗斷指發現案，引起當地街坊討論連連，由於斷指無血跡且未腐爛，擔憂背後牽出碎屍命案。不過，警方追查後發現並非有兇案發生，斷指其實是來自一名六旬男速遞員，他當日趕著送貨出意外，竟忍痛繼續送貨，棄斷指於不顧。

斷指沒切割痕跡 居民憂再發現殘肢

事發於24日下午4時左右，一名小學生放學回家途經朝來西町馬路，在路上發現了一節手指，告訴母親後便報了警。警方到場發現斷指是從第一個關節到指尖的部分，處於有指甲的狀態，但沒有任何利器切割的痕跡，也未有腐爛，初步相信屬於一名男性，但年齡不詳。

警方向鄰近街坊查詢事發經過，據朝日電視台報道，住在附近的人均議論紛紛，有居民稱得知是人類手指時，還以為是從甚麼地方被人帶來，覺得噁心。另有居民直言很奇怪，「只有手指不見了？要是有別的（殘肢）……又或在哪兒受了傷，就得叫救護車了。」

遭車門夾斷指 速遞員選擇繼續工作

據警方翌日公布，斷指屬於一名住在舞鶴市的60多歲男速遞員。事發當日下午，速遞員在送貨時手指被汽車滑門夾斷，但他不但沒有去醫院，也沒拾起斷指，而是繼續工作。警方是因為在發現地點稍遠處發現些微血跡，再翻自附近閉路電視，結果發現該名速遞員。