新加坡男「非經手」偷運大麻遭判死　布蘭森質疑屬冤案　當局反斥不尊重、堅持絞刑

【有線新聞】新加坡公民譚加拉朱（Tangaraju Suppiah）被指控偷運大麻遭判處死刑，早前宣判時已引發各界關注，家屬及人權組織質疑控方只有「間接證據」，聯合國也高調發聲呼籲新加坡當局「重新考慮」，英國富豪布蘭森亦加入聲援被告。不過，新加坡內政部明言法院已花了超過三年徹底和全面地研究案情，反斥布蘭森「不尊重我國的法官和司法制度」。家屬證實事主已於26日凌晨遭施行絞刑。

非身上尋獲毒品 手機號碼成間接證據

據報導，被指控在2013年，參與從馬來西亞走私1公斤大麻到新加坡在。審判過程中，譚加拉朱堅稱沒有經手走私大麻，案情亦證實警方未曾在他身上尋獲毒品；中央緝毒局是在另外兩名男子的手機中，發現2支譚加拉朱持有的號碼，因而指控他行用其中一支手機號碼聯繫，「從中協調」運毒事宜。譚加拉朱對此則否認，並說是遺失的其中一支手機。

2017年，譚加拉朱的「教唆參與運毒」罪名成立，由於走私量達到新加坡死刑門檻（500克）的2倍，法院隔年宣判死刑。他2019年上訴，但法院仍宣布維持原判，並預計將於本月26日行刑。

母語為淡米爾語 沒口譯員協助下遭英語訊問

國際特赦組織提出質疑，指出譚加拉朱的母語是淡米爾語（Tamil，印度族裔語言），他在缺乏法律顧問和口譯員的情況下，接受警方以英語訊問，而且未案中另一被告的證詞已被駁回，認為被告罪行非建立在明確且令人信服的證據基礎上，質疑法院未在法律程序提供所有可能保障以確保公平審判，不應判處死刑。聯合國人權辦公室亦指案件證據薄弱，呼籲新加坡緊急重新考慮是否判處死刑。

本身是國際組織「全球毒品政策委員會」成員的英國維珍集團董事長布蘭森，則在維珍網站發出聲明呼籲暫停處決，認為「大致是一宗依賴間接證據推論的案子」，而且殺死處於「販毒供應鏈」最底層的人沒有實質效用。

法院駁回終極上訴 翌日早上即執行絞刑

法院於25日駁回家屬的終極上訴，並發聲明反指布蘭森「不尊重新加坡司法」，強調有證據顯示譚加拉朱涉案。譚加拉朱家屬同日隨即拍攝影片，要求公眾呼籲新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）介入。不過，監獄管理局26日表示，譚加拉朱當日早上已在樟宜監獄大樓被執行絞刑，又強調最高法院耗時三年多審理案件，被告有得到公正審判。