日民企登月器「白兔」功敗垂成　距月球不足百米失聯料墜毀　冀兩年後再試

【有線新聞】日本民間研發的「白兔」月球著陸器，於月球上空啟動著陸程序，可惜功敗垂成，白兔在距離月球表面不足100米時失去聯絡，估計已經墜毀。

去年12月11日，一枚獵鷹9號火箭於美國升空，它運載的是月球著陸器「白兔」，由日本私營企業「ispace」研發。為借助太陽引力奔向月球，「白兔」採用迂迴路線，花了超過3個月才進入環繞月球的軌道；然後於4月25日，「白兔」啟動下降程序，時速由6000公里減慢至數百公里，一邊降低高度、一邊調整姿勢，預備垂直著陸。

最後下降階段全程直播，背景是「白兔」的主觀視點和月球表面愈來愈近，右上角是速度及高度的即時數據。就在高度下降至只有89米，工作人員以為快將成功之時主觀鏡頭的畫面突然中斷，代表「白兔」和地球失去聯絡。之後工程師努力嘗試，但「白兔」一直沒訊號，廿多分鐘後「ispace」創辦人正式宣布任務失敗。

公司聲明指「白兔」的最後數據顯示，它的燃料水平跌至臨界點，然後急降，相信已經墜毀。探月任務一向由政府機構主導，「白兔」本來有望打破這個局面，「ispace」表示雖然今次失敗，但總算掌握了著陸月球的程序，兩年後將會捲土重來。