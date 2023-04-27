拜登：美國不會在南韓部署核武
【有線新聞】美國總統拜登在白宮與到訪的南韓總統尹錫悅會談，商討北韓、晶片生產和俄烏戰爭等議題，並發布新協議《華盛頓宣言》，加強應對北韓核威脅，但拜登強調美國不會在南韓部署核武。
拜登和尹錫悅在白宮橢圓型辦公室會談後一起晤傳媒，拜登說美國和南韓的雙邊關係已經建立70年，是非常牢固、並可以共同應對任何挑戰。他說雙方同意增強對北韓的核威攝力，但美國的底線是不會在南韓部署核武。南韓亦會繼續履行《核不擴散條約》，不會尋求自行研發核武。
拜登表示：「北韓以核武攻擊美國、盟友或夥伴，都是不可接受。只會令發動攻擊的北韓政權滅亡，而這是要加強阻嚇性、應對北韓升級的挑釁行為，以及落實全面的溝通協商。這個宣言意味我們會盡一切努力與盟友協商，於有需要時採取合適的行動。」
尹錫悅說，朝鮮半島不會自動出現可持續的和平，必須加強現有的威攝力，包括以壓倒性和難以抵抗的力量去達致朝鮮半島和平，而不能單靠良好意願去實現。他又說美國和盟友作出任何行動前，南韓能夠及早參與是非常重要。
華府官員透露，在新協議《華盛頓宣言》下，美國會自80年代以來，再次派遣核潛艇停泊南韓，同時成立總統層級的核諮詢委員會，雙方會定期會面和加強分享情報。
兩人會談前，拜登為尹錫悅舉行歡迎儀式，兩人一起檢閱儀仗隊。又去到白宮的露台，向出席嘉賓揮手致意。
除了應對北韓核威脅，兩人亦討論雙邊貿易、晶片生產和俄烏戰事等。拜登強調，美國加強扶助本土半導體業，不是要傷害其他國家的企業，包括南韓和中國。
拜登之後在白宮東廳，為尹錫悅和夫人金建希舉行國宴。