拜登：美國不會在南韓部署核武

【有線新聞】美國總統拜登在白宮與到訪的南韓總統尹錫悅會談，商討北韓、晶片生產和俄烏戰爭等議題，並發布新協議《華盛頓宣言》，加強應對北韓核威脅，但拜登強調美國不會在南韓部署核武。

拜登和尹錫悅在白宮橢圓型辦公室會談後一起晤傳媒，拜登說美國和南韓的雙邊關係已經建立70年，是非常牢固、並可以共同應對任何挑戰。他說雙方同意增強對北韓的核威攝力，但美國的底線是不會在南韓部署核武。南韓亦會繼續履行《核不擴散條約》，不會尋求自行研發核武。

拜登表示：「北韓以核武攻擊美國、盟友或夥伴，都是不可接受。只會令發動攻擊的北韓政權滅亡，而這是要加強阻嚇性、應對北韓升級的挑釁行為，以及落實全面的溝通協商。這個宣言意味我們會盡一切努力與盟友協商，於有需要時採取合適的行動。」