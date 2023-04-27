居屋2023｜六屋苑共提供9,154單位　首期最平僅7.4萬元　綠白表資產入息下調

如果選擇新申遞交或郵寄申請，申請人必須使用黑色或藍色原子筆填寫，並使用大寫字母填寫所有英文內容。如果有任何更改，應在更改位置旁邊簽名以確認更改的真實性切勿，只刪除或使用塗改液覆蓋。如情況許可，建議再填一遍。 另外，如果在郵寄申請同時，還在網上申請居屋，最終有機會被視為重複申請，房委會有權取消所有相關申請，並不用退還已繳交的申請費。