居屋2023｜六屋苑共提供9,154單位 首期最平僅7.4萬元 綠白表資產入息下調
【有線新聞】新一期居屋選址出爐，六個屋苑分別位於觀塘安達臣道、啟德、屯門以及元朗，合共提供9,154個單位，面積278至518平方呎，以市價62折推售，售價介乎149萬元至494萬元。售價最便宜的單位在朗天苑，售價149萬元，綠表買家只需付5%首期，即7.45萬元便可上車，入住罕見的50層居屋；而啟德啟悅苑最貴單位售價494萬元，成今期居屋「樓王」，綠表買家需要24.7萬元首期才可上車，白表買家首期需付49.4萬元。今期綠表和白表資產入息均下調，買家申請前需注意是否合符資格，以下介紹新居屋2023申請詳情：
|屋苑名稱
|單位數目
|單位面積
|單位售價
|關鍵日期
|屯門兆翠苑
|518
|281-518平方呎
|179萬元-372萬元
|2025年4月30日
|元朗朗天苑
|3,080
|280-454平方呎
|149萬元-318萬元
|2026年3月31日
|觀塘安楹苑
|1,140
|282-478平方呎
|171萬元-394萬元
|2025年7月31日
|觀塘安樺苑
|990
|296-495平方呎
|181萬元-377萬元
|2025年8月31日
|觀塘安麗苑
|1,380
|278-497平方呎
|169萬元-376萬元
|2025年8月31日
|啟德啟悅苑
|2,046
|278-475平方呎
|223萬元-494萬元
|2025年10月31日
居屋2023｜申請方法
網上申請
- 申請人須以信用卡（VISA、MasterCard、JCB或UnionPay銀聯）繳交申請費，居屋申請費為270元
郵寄遞交申請
- 郵寄地址：「九龍橫頭磡南道 3 號香港房屋委員會客務中心第一層平台」，信封面請註明「白居二2023」或【「居屋 2023」及「房協資助出售單位」】或【「居屋 2023」及「房協資助出售單位」（白表）與「白居二 2023」】
親身遞交申請
- 房委會居屋銷售小組辦事處
- 地址：九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台（近港鐵樂富站A出口）
- 辦公時間：星期一至五 上午8時45分至下午6時
- 如果選擇新申遞交或郵寄申請，申請人必須使用黑色或藍色原子筆填寫，並使用大寫字母填寫所有英文內容。如果有任何更改，應在更改位置旁邊簽名以確認更改的真實性切勿，只刪除或使用塗改液覆蓋。如情況許可，建議再填一遍。 另外，如果在郵寄申請同時，還在網上申請居屋，最終有機會被視為重複申請，房委會有權取消所有相關申請，並不用退還已繳交的申請費。
居屋2023｜申請及截止日期
- 申請日期：2023年中
- 截止日期：2023年中
居屋2023｜入息限額及資產限額
白表申請者
- 1人家庭：每月入息限額由$33,000降至$31,000；資產限額由$92,5000降至$735,000
- 2人或以上家庭：每月入息限額由$66,000降至$62,000；資產限額由$1,850,000降至$1,470,000
綠表申請者
- 不需要通過任何入息上限或資產限額審查，但若果申請人是公屋住戶，本身有入息及資產淨值審查，並且每兩年就會審查一次。
- 遞交申請截止日期前24個月起，直至購買單位時，不得在香港擁有住宅物業。
居屋2023｜申請費用
- 劃一270元
居屋2023｜付款方式
- 網上申請：信用卡（VISA、MasterCard、JCB、UnionPay銀聯）
- 如郵寄／親身遞交申請表：劃線支票（可由申請者或其他人簽發）或；銀行本票支票或本票抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話。
- 不接受到便利店付款、期票、現金、禮券、匯票及電子支票。申請費一經繳交，概不退還，亦不能轉讓。
居屋2023｜轉售和轉讓限制
- 居屋及綠置居可於首次轉讓日期起計15年後，在繳付補價後於公開市場轉售或；
- 首次轉讓日期起計首5年，可以不高於原來售價，在第二市場轉售予房委會訂明買家類別（綠表及白居二成功申請者）或；
- 首次轉讓日期起計第6年起，業主可自行定價，在第二市場轉售予房委會訂明買家類別（綠表及白居二成功申請者）。
居屋2023｜如何提高中籤機會
- 居屋單身人士配額較少，如要提升中籤機會，最常見做法是轉以「家庭名義」入表申請，即可提高中籤機會。雖然提交申請時家庭成員不必同住，但若成功中籤買樓後，必須與申請表中的家庭成員同住。而夫婦必須名列同一份申請表，除非已合法離婚、配偶離世，或配偶並沒有香港入境權。
居屋2023｜中籤揀樓程序
據去年經驗，居屋中籤揀樓程序如下：
- 成功遞交居屋申請後，申請者會獲發一組申請書編號，綠表申請者以「G」開頭，白表申請者則以「W」開頭；「家有長者優先選樓計劃」申請人會獲發兩組，一組為長者隊，一組為家庭隊，故「家有長者計劃」申請者有絕對優勢。所有申請書編號的最後兩個數字，就是分組號碼，屆時房委會會根據申請編號攪珠，以編排不同組別的揀樓次序。
- 房委會以電腦進行居屋攪珠抽籤，隨機選出分組號碼，例如，攪珠次序是01、26、33，代表申請書編號最後兩個數字是「01」的申請者，將是排第一的揀樓組別，而同一組別內的申請者，則以申請類別及電腦排序，再決定揀樓次序。
居屋2023｜揀樓次序｜申請類別
據去年經驗，居屋揀樓次序如下：
- 受房委會公屋清拆計劃影響的家庭申請者
- 受房委會中轉房屋清拆計劃的家庭申請者
綠表及白表家庭申請者，次序如下：
- 綠表申請者：參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者 > 其他綠表家庭申請者
- 白表申請者：參加「家有長者優先選樓計劃」的核心家庭申請者 ＞ 其他核心家庭申請者 > 非核心家庭申請者
- 受房委會公屋清拆計劃影響的一人申請者
- 受房委會中轉房屋清拆計劃的一人申請者
- 綠表及白表一人申請者
攪珠結果公布後，房委會按揀樓次序個別通知申請者，要求他們在七個工作天內遞交入息及資產申報表，然後再約見並進行資產審查。約見當日須帶備相關證明文件，通過審查後就進入揀樓程序。
居屋2023｜預約揀樓、落訂
據去年經驗，居屋揀樓程、落訂程序如下：
- 房委會會向合資格申請者發出揀樓通知書，通知揀樓日期、時間，申請者必須按指定時間到居屋銷售小組揀樓。若參加「家有長者優先選樓計劃」，該名年滿60歲的家庭成員亦必須出席及登記。申請者會先被安排聆聽簡介會，然後進入選樓室選購單位，單位以「先選先得」方式購買。
- 認購單位會於同日簽署買賣合約及繳付訂金，所以揀樓當日要準備銀行本票及支票簿，以支付訂金
- 綠表申請者：一張xxxxx元銀行本票，抬頭為「香港房屋委員會」，用以支付樓價5%的訂金。若本票金額不足選購單位樓價的5%，訂金餘額須即時以個人支票方式繳付。
- 白表申請者：一張xxxxx元銀行本票，抬頭為「香港房屋委員會」，用以支付樓價10%的訂金。若本票金額不足選購單位樓價的10%，訂金餘額須即時以個人支票方式繳付。
居屋2023｜申請按揭
- 揀樓日已繳付訂金，待屋苑取得「入伙紙」後，房委會律師會發信通知買家辦理樓契等文件，買家須於指定日期內完成交樓手續及繳付樓價餘額，屆時就可以安排銀行按揭，以及到律師樓辦理買樓手續及繳付樓價餘額、印花稅及其他雜費，買家可選用房署律師或自行委託。
- 政府向新居屋買家提供按揭擔保，一般銀行都不會要求買家進行壓力測試，綠表買家最高可獲九成半按揭，白表買家最高可獲九成按揭，按揭還款年期最長可達25年。
居屋2023｜收樓做業主
- 購買手續完成後，買家就變成業主，然後就會收到房委會的收樓通知書。有了收樓通知書，業主就可以聯絡屋苑管理處預約收樓。收樓當日，業主攜同收樓通知書及買賣契約，到管理處領取單位鑰匙，其後驗收單位，並須於七日內向房委會提交執修報告；綠表申請者收樓後60日內須交還原本居住的公屋單位。