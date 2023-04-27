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全面通關｜口岸走私生肉及家禽蛋急增　七成半為港人　海關偵察犬西九高鐵站執勤

  • i-Cable
  • 2023年04月27日
【有線新聞】本港與內地通關後，海關發現走私家禽蛋及未經煮熟肉類急增，大部分是香港居民；會加強截查，亦提醒跨境帶這類食物過境有食用風險。
二月初恢復通關以來口岸人流急增，連帶走私生肉及家禽蛋都有上升趨勢。疫情前、即2019年有過千宗，翌年疫情封關跌至約200宗，今年首三個月已經有超過180宗，幾乎是去年全年的總數。
海關陸路邊境口岸科總指揮官賴子榮：「被捕人中佔了七成半都是我們自己的香港居民，很明顯就是他們到內地探親後、遊山玩水後，順便購買這些肉類及家禽蛋等帶回來。他的收藏方法，我指涉及旅客的案件，不是特別用一些精細的隱藏方式，都是隨意放在行李箱、行李袋。」
今年首三個月在口岸檢獲的走私食物，超過六成是家禽蛋，大部分食物沒有冷藏或保鮮。食安中心首席醫生周楚耀：「這樣溫度及存放方式很容易便會滋生微生物，來歷不明的肉類更可能已受污染，接受到一些病原體，例如一些產志賀毒素大腸桿菌。大家都知道大腸桿菌四處也有，但產志賀毒素大腸桿菌食用後的風險十分高。」
這兩隻拉布拉多偵察犬由英國引入，培訓後現時在西九龍高鐵站口岸執勤，偵察旅客有否非法進口食物，旅客不要隨意摸牠們，否則影響牠們工作。
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