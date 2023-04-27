澤連斯基重申不會犧牲領土換取和平

【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基表示，跟國家主席習近平通話時，重點討論推動烏克蘭和平，但表明不會犧牲領土去換取和平。美國白宮歡迎兩人通話，俄羅斯則稱留意到中國願意推動談判，但目前情況不太可能成事。

烏克蘭總統澤連斯基與國家主席習近平的通話談了約1小時，澤連斯基形容，這通長時間而充實的對話開拓了機會，他表示：「常說對話能打開機會，現在就有機會為烏中關係注入新動力，也是機會利用中國的政治影響力，恢復原則和規則的力量，以建立和平。」

他在社交網頁發文稱，兩人重點討論到合力為烏克蘭建立合理、持久和平的可能性，和平必須建基於國際法原則和尊重聯合國憲章。他表明不會犧牲領土去換取和平，烏克蘭的領土完整必須回復到1991年的邊界。

澤連斯基又稱，向習近平分享了維持航行和貿易自由的看法，及烏方恢復糧食海運出口的努力，得到習近平支持延長糧食協議。中方早前表示，習近平在通話中重申，中方核心立場是勸和促談，將派特別代表訪問烏克蘭。

澤連斯基之前曾多次表明想跟習近平溝通，他在通話後，除了像日常以英文和烏克蘭文發帖文，還特別用上中文，稱相信這次通話和任命新駐華大使，將有力推動兩國關係發展。