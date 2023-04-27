揚州8歲女遭冤枉偷文具　爺爺報警證清白　店主反悔拒道歉遭網民圍剿

【有線新聞】江蘇揚州有文具店老闆日前（22日）報稱發現店內一名八歲女童偷竊圖案膠紙，要求當罪搜身，當時女童爺爺便解釋孫女身上沒有該文具，更同意老闆立刻報警，以還孫女清白。警察調查證實女童曾拿起該卷膠紙，但已放回原處。文具店老闆疑「睇漏」閉路電視畫面， 許諾道歉但事後反悔，引發網民怒火。當地教育局事後介入，將對女童進行心理輔導。

女童啜泣翻袋口自證 爺爺力撐：不能誣衊她

網上流傳片段顯示老闆當時向女童么喝：「拿出來！快點、快點。」，女童爺爺則駁斥「她沒有（偷），怎麼拿！」惟老闆卻堅持女童偷竊，舉起手機稱「所有人可以來看，監控拍的（得）清清楚楚」。

女童當時一邊落淚，一邊把所有袋口翻開，哽咽著說「沒有」，爺爺亦強調「我相信我家的孩子」，強調孫女沒有離開店舖，身上亦未發現有任何可疑物品，「老闆不能誣衊她」。老闆指如果女童沒偷「願意跟她道歉」，於是報案請警察來處理。

老闆遲不道歉 網民圍剿始拍片道歉

警方到場調查，並翻查店舖閉路電視紀錄，確實女童當時拿起一卷膠紙，隨後物歸原位，並沒有偷任何東西。事件本來亦告一段落，惟老闆許諾的道歉卻遲遲未有到來。據女童母親透露，文具店內並沒有張貼致歉書，老闆亦沒有如約去女童學校道歉，因而把爺爺拍攝的短片放到網上。

隨著事件發酵，文具店老闆24日終於向女童公開道歉，店舖亦暫停營業。不過網民似乎並不「收貨」，更在店門外擺放白花和寫有「關門大吉、早日倒閉」等卡片。據知目前文具店兩日前已重新營運，並把白花全部收走。