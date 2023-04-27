八鄉女嬰「驅魔」命案改控虐兒　庭審揭父母橄欖油施術半天　母：只係想令佢復活

【有線新聞】元朗八鄉水頭村去年6月有14個月大女嬰在家中死亡，父母涉嫌謀殺被捕，後改控虐兒罪，兩人今（27日）在粉嶺裁判法院認罪。案情透露，警方破門入屋後發現兩名被告赤裸地上，女被告聲稱想幫女嬰驅鬼和復活。法醫因屍體腐化而未能確認女嬰死因，案件押後5月11日判刑，待索取背景及感化報告、精神報告。

男被告事發前曾因情緒不穩送院

33歲男被告林道升為馬來西亞籍，他與32歲女被告陳昭彤被控身為女嬰的照顧責任人，故意虐待或忽略該女童。案情指男被告於去年4月底和5月底因為情緒不穩而送院，5月31日出院後一家去了女被告父母家中聚會，直到午夜離開，惟事後兩被告失聯。女被告父母因擔心，6月3日晚到訪被告錦田住所，當他們按下門鈴，屋內卻立即關燈，兩人於是報警。

警方破門入屋後，發現兩名被告赤裸躺在地上。兩人曾猶豫地表示女嬰在托兒所，惟警方搜查發現女嬰藏在睡房角落，由一包嬰兒尿布遮掩，蓋有毛巾及毛毯，救護員其後證實女嬰死亡。兩被告稱1日凌晨感到女嬰遭邪靈附身，於是進行「驅魔儀式」，將橄欖油塗抹在女嬰身上，再按着四肢及胸口。兩人斷斷續續地施術至下午2時，發現女嬰沒有任何反應。

屍體腐化 法醫未能確認女嬰死因

男被告被捕後保持緘默，而女被告則稱「冇做過任何傷害BB嘅嘢，我只係幫佢驅咗鬼，想令佢復活」。兩人因情緒不穩而送院，女被告出院後在警署錄影會面中，拒絕回答任何問題。法醫因屍體腐化而未能確認女嬰死因，但推斷女嬰在1至3日前死亡，頸部有逾10處瘀傷及背部有明顯屍斑。