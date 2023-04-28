沙田馬場明年重建　馬會料百里送三成賽駒　北上從化訓練兼作賽

【有線新聞】馬會五年來跨境由從化馬場免檢疫往來運馬超過2.2萬匹次，馬會預期明年沙田馬場重建，加上未來會在從化舉辦賽事，運馬需求更大。

35匹賽駒準備出發去廣東省從化馬場訓練，四小時、200公里舟車勞頓，穿好「腳包」保護馬腳。出發！輕盈的馬步踏上馬橋，登上跨境運馬車北上。

從化馬場開幕五年，兩地政府協議運馬車在沙田馬場經過檢查、過磅後可直接送賽駒到從化，過關時用特別通道，馬匹和馬伕不用下車，過關快三至五小時，已運送的馬超過22,000匹次。每輛車可載七匹馬，有定位系統，車內外多個鏡頭。運馬車內用U型設計，讓隨行馬伕一眼關七，中途安撫牠們的情緒，照顧飲食。

疫情高峰期間運馬專隊一度停運三星期，職員閉環管理近一年。馬會跨境運馬司機丁沛權：「那一刻、在裡面其實也很想念家人，只可以透過電話、視像通話聯絡，自己也有一個年紀小的小朋友，其實頗想念他，好像錯失了一些時光。全部團隊都有這樣的犧牲，但我們的犧牲，可以繼續『馬照跑』的宗旨，大家也覺得很幸運。」

百里送賽駒，目的讓馬匹得到更好的訓練和治療。兩地馬房營運部主管鄭奇龍：「從化馬場有很多獨特的訓練設施，例如登山跑道、水療設備和馬匹放草休養區，這些嶄新設施能提升馬匹出賽表現，以及從化馬場是環境寧靜地區，令馬匹情緒穩定很多，所以香港練馬師很喜歡把馬匹運上從化訓練。」

運馬上從化另一好處騰空馬房，以便沙田馬場明年展開翻新計劃，以及2026年運馬到從化舉辦職業賽馬，預計屆時現役馬匹維持有三成在從化水平，相信不會影響本地賽事。