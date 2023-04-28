黎智英司法覆核　指國安委倡拒Tim Owen簽證越權　律政司認職責條文籠統　高院押後裁決

【有線新聞】壹傳媒創辦人黎智英申請司法覆核許可，指國安委建議拒絕向英國御用大律師Tim Owen批出工作簽證，是超越國安法賦予的權力，高等法院聽取雙方陳詞後決定押後裁決。

這宗司法覆核許可申請源於黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen來港代表他在國安案件抗辯，特區維護國家安全委員會在人大常委會釋法後，運用權力建議入境處拒絕批出Tim Owen的入境簽證，黎智英入稟要求法庭推翻國安委的建議及宣布人大釋法不影響他聘請Tim Owen。

高院首席法官潘兆初開庭處理，黎智英沒有到庭旁聽。代表他的資深大律師彭耀鴻陳詞說，行政長官提請中央解釋國安法的立法原意，是否容許海外律師參與國安案件人大常委會沒有直接答到。只是說這個情況要取得特首發出的證明書，如果特首沒有處理，國安委要判斷及決定。彭耀鴻認為國安委的職責只限於此，只能夠判斷聘用海外律師是否涉及國安問題，不可以超越國安法訂明的職權建議入境處拒批簽證。

代表律政司的資深大律師袁國強回應說，釋法提及「國安委有權判斷和決定是履行法定職責的應有之義」，反映國安委有權回答是否涉及國家安全，亦有權決定相關政策；質疑黎智英一方對釋法的理解狹隘。

國安法第14條提到國安委有三項職責，包括分析研判香港國安形勢規劃相關工作、制定政策推進建設國安法律制度及執行機制，以及協調維護國安的重點工作。法官潘兆初認為條文提到的職權很廣闊，袁國強同意說，條文寫得很籠統是為了讓人大有基礎解釋，而國安委的決定是不受司法覆核挑戰。