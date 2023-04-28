泰婦為謀財落毒殺友　兩年12人遇害包括前男友　落網時懷４個月身孕

【有線新聞】「朋友，我當你一秒朋友。」但泰國就有人連一秒都沒有當對方是朋友，向周遭好友狠下毒手。當地一名為薩拉特（Sararat Rangsiwuthaporn）的女子就被懷疑用氰化物（俗稱山埃）毒殺至少12人，本月25日在曼谷被捕。

預謀外遊用餐時落毒 前男友也遭毒手

據BBC報道，30多歲女子薩拉特是泰國一名高級警員的前妻，有泰國傳媒則指是一名「副局長」前妻。警方調查後，認為疑犯有預謀地利用和被害人外遊或用餐時落毒；從2020年12月至今最少12人遇害，年齡介於33至44歲之間，包括她的一名前男友，而陳屍地點包括佛統府、北碧府、叻丕府和碧武里府。另有報道稱死者包括2名女警。

警方相信薩拉特因經濟原因而動殺機，但薩拉特否認所有指控；由於部分家屬未曾懷疑涉及謀殺，有死者遺體已火化，或難以收集證據。雖然薩拉特目前懷有４個月身孕，但法官認定她存在潛逃風險，因而拒絕她的保釋申請。

偕友參加「放生」儀式 河岸旁「殺生」

案件得以被揭發，源於薩拉特和朋友詩麗明（Siripor Khanwong）兩周前曾前往叻丕府（Ratchaburi），參加河岸舉行「放生」的宗教儀式，沒多久詩麗明就被發現倒斃在河岸附近，其手機、錢等隨身物品皆不翼而飛。詩麗明的家屬因此報警，後來在死者屍體內檢驗出氰化物。

另一名受害者卡妮卡（Kanika Tuladecharak）的家屬表示，去年9月死者與薩拉特一起外出後，便一去不返，及後被發現在一所加油站昏迷不醒，而隨身的貴重物品同樣不知去向。

服氰化物三分鐘內見徵狀 僅得一生還者

警方亦透露有另一名友人曾借25萬泰銖（約5萬港幣）給薩拉特，二人一同用膳後，友人突然嘔吐暈倒，幸好及時打求救電話，最後保住一命。後來她看到薩拉特捲入命案的新聞，決定報警，是目前唯一和這整宗案件相關的生還者。

吸食氰化物後會使人體細胞缺氧，兩、三分鐘便會頭暈、呼吸急促和嘔吐，繼而引發心臟病，即使痊癒後腦部及心臟都已受永久性傷害。若使用達到致死量，氰化物在遺體內可殘留數個月。