五一黃金周｜本周末約200內地團　中小酒店預訂達九成　旅監局擬重啟「紅名單」

【有線新聞】內地五一假期明日展開，預料訪港內地旅客數目未能回到疫情前的一半水平，業界指八成都是自由行。旅議會預料這個周末有大約200個內地團，旅監局指會加強巡查較多入境團活動的地方。

五一黃金周，這間三星級酒店將迎來疫情後的入住高峰，房價由四百多元升近一倍，酒店預訂依然達九成九，已加聘兼職人手，由平日四位執房員加至六、七人。入境處預計周六至下周四會有逾460萬人次出入境，本身是酒店營運總監的崔定邦說雖然整體旅客未夠疫情前一半，但始終是長假期、訂房爆滿，「在這個時候即長假期，我們一般中小型酒店入住率也有九成，是比較理想數字。成績非常理想，短短兩個幾月，旅遊業或相關行業也可恢復一定比例。」

不過旅遊業議會預計黃金周訪港內地客只是兩成跟團，這個周末的入境團與之前相若只有約200團，崔定邦解釋與高鐵車票分配有關，「內地鐵路當局在長假期間會先把車票盡量分配予內地居民，買散票、逐張逐張買。旅行社要先買票才可組織旅行團南下港澳。這期間旅行社取不到高鐵車票，所以導致這時候赴港旅行團較少。」

旅監局星期六開始加強巡查入境團活動較多的景點和餐飲處所，並同相關部門合作，五一黃金周期間減低入境團對社區滋擾。

針對內地團監管，旅監局正計劃重啟「優質誠信香港遊」紅名單制度，加入名單的旅行社須承諾不組辦低價或者零負團費團等。「紅名單」源自旅議會、旅發局及廣州旅遊當局2015年簽訂的協議，旅議會說舊制度屬自願性質，未曾聽聞有旅行社因不在名單而不能接待內地訪港團，但重啟後不排除會有更嚴格規定。

旅議會總幹事楊淑芬：「最終當然以旅監局公布為準，但我們估計有這個可能，即是你要在這份名單上出現才可以接待到內地團。當然又是返回我們說的做法，如果是由廣州市審批，因為出團社要登記，登記由香港接待社做，而接待社不在紅名單，這是廣洲方面決定。我們相信會有這個可能性，但我們希望所有條款更清晰，說清楚要求。」