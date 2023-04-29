香港田徑錦標賽　王珞僖、呂麗瑤跨欄稱王封后；張靜嵐跳高奪冠

【有線新聞】香港田徑錦標賽，男子110米欄，王珞僖跑出13秒67成為冠軍，但因超風速，未能改寫香港紀錄。

第4線的王珞僖，與第5線的梅政揚鬥得激烈，最終王珞僖跑出13秒67，以0.02秒力壓梅政揚，兩人都快過香港紀錄13秒74，但因超風速下未能列為新紀錄。

男子110米欄冠軍王珞僖︰「 決賽沒有想太多，以孤注一擲的心態搏盡，雖然最後超風速，食詐糊無法打破香港紀錄，但這是我想做的第一步。」

女子100米欄，第5線的呂麗瑤，初賽跑出13秒29，以首名晉級，決賽去到中段追過盛楚殷，最終跑出13秒27奪冠，兼再創個人最佳成績，盛楚殷慢0.26秒得第2，廖海茵獲銅牌。

女子100米欄冠軍呂麗瑤︰「初賽13秒29、現在13秒28(正式時間:13秒27)，這是我的實力，不是碰運氣。我發現原來零點零幾秒，要用這麼多年的時間追，有些累，但做到的時候很開心。」

至於女子跳高，上月在大專賽打破紀錄的張靜嵐，先後跳過1米65、1米70。

之後用了三次試跳，最終成功造出1米78，將個人最佳成績推高1厘米，之後挑戰1米81失敗仍然奪得冠軍。

女子跳高冠軍張靜嵐︰「今天參賽時已心想一定要破個人最佳成績，我都一直很糾結，究竟是否嘗試1米78，因為對爭取亞運沒有甚麼用處，但對我自己個人來說仍有意義，所以我也很開心，但仍然覺得不足夠，因為要1米81才可以去亞運。」

上屆冠軍鍾慧欣，跳出1米74奪得亞軍，黃沅嵐得第三。

楊文蔚自從去年因左腳受傷，休養至今仍未復出，但已經回復訓練，希望6月可以參賽，爭取杭州亞運跳高入場券。