國際象棋手丁立人成中國史上首位世界棋王

【有線新聞】國際象棋手丁立人成為中國歷來首位男子世界冠軍。他在獲勝一刻情緒激動，但他指曾只想成為最佳棋手，而非世界冠軍。

快棋階段最後的第4局決勝，當時輪流執白棋和黑棋的雙方已連和3局，瀕臨進入超快棋決勝階段，屆時開局限制思考時間只有5分鐘。快棋第4局執黑棋的丁立人，尾段在思考時間上稍為佔優，對手餘下約半分鐘，丁立人則有逾一分鐘；更有a、c兩列「兵分兩路」挺進底線升級的威脅。對手更懊惱得將盤外棋子掃開。

一輪攻守後，丁立人解決白棋「王后」牽制，再以「主教」吃「兵」威脅殺著，逼得對手棄子投降。丁立人掩面抱頭，似乎難以置信。

他說：「那是情緒紛至一刻，我不能控制情緒、感覺和自己，我會哭、會流淚。有個時刻我只想成為棋藝最佳的棋手，而非成為世界冠軍，成為世界冠軍並不那麼重要。」

今年度的國際象棋世界冠軍賽在哈薩克首都阿斯塔納舉行。在原定的14局賽事中，丁立人與俄羅斯對手涅波姆尼亞奇未分高下，有8場平手、其中更出現過4連和，各勝3場下總分7比7平手，進入4局快棋決勝賽。連和3局後、丁立人終於勝出最後一局。

丁立人將獲得110萬歐元獎金，對手亦可獲得90萬歐元。丁立人這次可謂出師不利，賽前排名低於對手之餘，備戰時還懷疑有開局練習棋譜在網上流出。

30歲的丁立人在浙江溫州出生，賽前在世界國際象棋聯合會的排名榜以2788分位列第3、低對手一名；丁立人曾經躋身第2位，亦是中國男子棋手歷來最高排名。現時排名第1的棋手，則因與賽會有分歧而放棄衛冕。