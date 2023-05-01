秀茂坪男子雙刀挾子女　涉刑恐及藏攻擊性武器被捕　子躲廁所避難

【有線新聞】秀茂坪順利邨一名49歲男子昨（30日）涉持雙刀挾持11歲女兒，警員破門入屋，噴胡椒水制服男子，救出女童，以涉嫌刑事恐嚇及藏有攻擊性武器，拘捕女童父親，他被扣留調查，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進，一對子女受驚，其父親報稱受傷，清醒被送往聯合醫院治理。

警方昨午近12時接報，指一名男子於順利邨一個單位突然情緒激動，不斷恐嚇兒子，兒子於是報警。警員到場時，男子情緒激動並拒絕合作，警員遂破門入屋，惟男子仍然情緒激動，並在廚房取出兩把分別全長約29厘米及24厘米的菜刀及生果刀恐嚇子女，警員向男子發出兩次口頭警告不果後，分別兩次噴胡椒水將他制服。事發時，17歲長子逃進廁所，避過一劫。

片段所見，多名軍裝及便衣警員手持膠盾牌在涉事單位門外戒備，有警員用工具撬門，並向屋內大叫「你開門啦，你開門先啦，你睇住整到個女呀。」其後另一軍裝警員大叫「門後嘅人行開，而家爆門。」隨即以工具撞開大門，屋內傳出尖叫聲和女童哭聲。

多名警員立即持盾牌衝入屋內，警員大叫「你唔好搞佢呀，自己個女嚟㗎，放低把刀。」事發時，女戶主在升降機大堂等候，狀甚擔憂，女保安員從旁安慰。女兒隨後跑出單位門外，奔向等候已久的母親，兩人相擁而哭。警員亦將女童父親拖出單位外，合力將他制服。