樂齡安居｜為受重建影響長者裝修新居　設計照顧生活所需　滿足住戶需求

【有線新聞】市建局三年前推出先導計劃，為受重建影響獲編配上樓的合資格長者裝修新居，在設計上照顧他們需要，有單位更裝了健身設備。

又踏單車、又做滑輪訓練，這裏不是健身室，是關生關太的家。本身住旺角的他們受重建影響獲安排「上樓」，單位設計、裝修由市建局包辦，還替他們安裝健身設備。關太：「左手左腳都沒力氣，現在做了運動就好了很多，所以在新屋家中可以做。喜歡下午做、何時做也可以，閒時坐那裏做幾組也可以。」

設計團隊還刻意將單位的地台，升至與門外走廊一樣高，出入都沒那麼容易絆倒。企缸都用木板升高，還安裝摺椅，洗澡都可選擇坐着還是站立，屋入面不同位置安裝了扶手，有需要可以扶一扶。廚櫃亦有升降儲物架，方便取出碗碟。除了有扶手及不同健身設備，屋內裝了一個電動晾衣架，按掣就可以升起或降落，再按一下便停，想晾衫都不用爬高爬低。

市建局三年前推出「樂齡安居」先導計劃，為受重建影響有長期病患、行動不便及有經濟困難的長者設計獲安置的單位，關生關太是受惠的11個住戶之一。

建造業關懷基金綜合服務中心幹事陳浩賢：「我們與住戶溝通多了一點，讓我們了解他們的需求。住戶曾說過在舊址樓下經常要排隊用健身設施，知道了他們最常用的設施及我們迎合這個單位可安裝的情況，因此考慮到這幾點，營造了一個多功能健身室。」市建局說有了這些經驗，未來會研究在更多單位加裝同類設施。