垃圾徵費｜指定膠袋再招標　堅持膠袋綠色、降低再生物料比例要求　環團批本末倒置

【有線新聞】垃圾徵費年內實施，但用來徵費的指定膠袋未有定奪。早前因為落標價過高、要再度招標，環保署為了堅持膠袋是綠色，在最新的標書將再生物料比例的要求大幅降到兩成，環團批評是本末倒置。

大家常用的紅色膠袋、膠樽等，回收後打碎成這些膠粒，經過熱熔、吹氣，切割後就是全新的膠袋，負責人說膠袋的顏色取決於回收物料本身。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成：「如果純粹以回收物料製造膠袋，指定是綠色基本上近乎不可能，大部分膠袋是紅色、黑色為主，這些顏色基本上變不到綠色。」

這些膠粒百分百由本地回收再造而成，一公斤膠粒可製成50、60個常用的手挽膠袋。政府目標年內實施垃圾徵費，去年為指定膠袋招標，最終因標價過高而取消。重新招標降低要求，不再堅持香港製造、膠袋可以深色些、不透光率去到八成，但堅持要綠色，環保署指是為了方便執法人員巡查時目測分辨出違規垃圾。劉耀成：「可以印標誌、印上不同文字，寫明是垃圾徵費，例如印「大嘥鬼」其實都可以。指定綠色的話，只能用新的原材料或A級的回收物料，變成膠粒後加入綠色色種。」

指定膠袋有技術問題，但為了膠袋要綠色，環保署在標書將再生物料的比例要求進一步由五成降至兩成。綠惜地球總幹事劉祉鋒：「款式、顏色對市民使用膠袋時的實用性是沒有分別的，反而要執着的是政府在環保的大方向推動循環經濟，減少廢物棄置在堆填區，不要本末倒置。」

環保署說為了鼓勵承辦商採用更高比例的再生物料會在技術方面加分，增加中標機會，又會密切留意再生物料的供應和價格，適時在未來合約中增加比例。