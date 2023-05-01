香港滑板邀請賽　香港滑板代表與海外選手同場較量

【有線新聞】香港滑板邀請賽，日本選手包辦頭兩名，有望代表香港參加亞運的李嘉龍，就得第四。

大家都是跳上欄杆，花式可以千變萬化，滑板精神強調破格及尊重，12位「板仔」角逐公開組。

著重過程，多過最後成績，挑戰花式成功，就算對手都替他高興。

在海外選手面前，主場代表的李嘉龍不遜色。李嘉龍：「我自己很少與日本選手比賽，今次是第一次，他們真是很厲害。他們每一個花式，玩得很好看、很有風格，加上很穩陣，不會失手，即是失手的機會都很少。」

上屆亞運代表鄧俊彥擔任評判，他對16歲、日本的服部響暉花式最深刻 。鄧俊彥：「(跳到)這個高度差不多有一個人高，他用一個高難度的翻板落地。要很多方面配合，可能他的肌肉是否足夠，著陸時是否穩陣，翻板是否熟悉，能否順利接住。」

香港選手的動作難度未夠高，在亞洲只屬於中間水平。鄧俊彥：「 日本選手很早就開始訓練，場地方面，他們很多是室內場，加上很早已經接觸滑板這項運動，比我們早很多，所以他們的水平比我們高很多。」

賽事裁判蘇景耀：「我覺得香港最重要，是集中小朋友的培訓及有一些好的場地去練習，無論受歡迎的程度或，技術、水平等所有方面都可以提升。」

街式賽由最佳路線及最佳花式展示組成，總成績最高就會取得冠軍。最終服部響暉取得186.5分，力壓隊友戶谷陽日及內地選手田佳興，奪得冠軍，李嘉龍以114分得第四。