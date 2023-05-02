報稅2023｜稅務局發240萬「綠色炸彈」 稅務寬減大減$4,000 年度收入多少毋須交稅？
【有線新聞】稅季來臨，稅務局今日發出240萬張個別人士2022至23年度報稅表，較上兩年度分別減少約22萬及7萬張，納稅人需於一個月內遞交報稅表，經營獨資業務人士的交表限期為3個月，網上報稅可自動獲延期一個月。值得注意的是，22至23年度稅務寬減較過去兩個年度少，打工仔年度入息超過多少就要交稅，本文整合詳細報稅教學：
報稅2023｜交稅資格
- 課稅年度內，入息高過於政府所給予每人的基本免稅額$132,000（月薪平均達1.1萬元），即需要繳稅。
- 即使無收入，或年收入低於$132,000基本免稅額，則毋須交稅，但只要收到報稅表，亦需在報稅期限內報稅。
報稅2023｜薪俸稅計算方式
- 應課稅入息實額 = 入息總額 – 扣除總額 – 免稅額總額
- 入息淨額 = 入息總額 – 扣除總額
報稅2023｜稅務寬減
- 2022/23課稅年度薪俸稅及個人入息稅將有一次性100%寬減，每宗個案上限為$6000，即稅項超過$6000就要繳稅，較對上兩個財政年度的上限一萬元少4,000元。
- 寬減只適用於2022/23課稅年度最後評稅，並不適用於該年度的暫繳稅，納稅人仍須依時繳付該暫繳稅。已繳交的暫繳稅會用以支付2022/23課稅年度最後評稅的應繳稅款，及2023/24課稅年度的暫繳稅稅款，如尚有餘額才退還。
報稅2023｜供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額
- 年齡為60歲或以上，或未滿60歲有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼的父母/祖父母/外祖父母（每名）：$50,000
- 年齡為55歲或以上，但未滿60歲的父母/祖父母/外祖父母（每名）：$25,000
報稅2023｜供養父母及供養祖父母或外祖父母額外免稅額
- 年齡為60歲或以上，有資格按政府傷殘津貼計劃申索津貼的父母/祖父母/外祖父母：$50,000
- 年齡為55歲或以上，但未滿60歲的父母/祖父母/外祖父母：$25,000
報稅2023｜免稅項目
|基本免稅額
|$132,000
|已婚人士免稅額
|$264,000
|單親免稅額
|$132,000
|傷殘受養人免稅額
|$75,000
|傷殘人士免稅額
|$75,000
|單親免稅額
|$132,000
|個人進修開支
|上限$100,000
|長者住宿照顧開支
|上限$100,000
|居所貸款利息/住宅租金扣除
|上限$100,000
|認可退休計劃支付的強制性供款
|上限$18,000
|自願醫保計劃保費 (每名受保人)
|上限$8,000
|合資格年金保費及可扣稅強積金自願性供款
|上限$60,000
|住宅租金扣除
|最高$100,000
|認可慈善捐款
|應評稅入息或利潤的35%
報稅2023｜2023/24財政預算案其他相關稅務措施
- 提高子女免稅額一萬，至13萬元
- 提供無線電頻譜使用費稅務扣除
- 提高僱主就65歲或以上僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減
- 調整從價印花稅（第2標準稅率）稅階
- 徵收額外足球博彩稅
報稅2023｜稅務易報稅步驟
- 登入「稅務易」後點擊「稅務狀況」， 頁面顯示待填寫的報稅表，點擊「檢視」 頁面會列出「尚未提交的報稅表」
- 點擊「報稅」即可開始填寫網上報稅表，納稅人在每頁填寫後即可點擊「儲存」或「繼續」下頁部分
- 薪俸稅方面，系統會自動按僱主所提供之資料自動填寫有關項目
- 表格填寫完成後，納稅人需要核對數目内容是否正確，即完成報稅
報稅2023｜報稅期限
- 市民收到報稅表後須於一個月內遞交
- 透過網上報稅自動延期一個月
報稅2023｜兼職或自僱人士需否報稅？
- 如果收到稅務局發出的個別人士報稅表（BIR60），就算沒有任何收入須申報，仍要依時填妥及提交報稅表。
報稅2023｜繳費方式
- 郵政局、商業登記署、印花税署
- 網上銀行
- PPS繳費靈
- ATM自動櫃員機
- 便利店
- 信用卡
- FPS轉數快
報稅2023｜反對及上訴
- 如不同意評税結果，可在訂明期限內以書面清楚說明反對評税的理由，亦可填妥在IR831表格中，適用於反對的相關部分，簽署後交回税務局。
- 郵寄地址：香港九龍協調道郵政局郵箱28777號
- 傳真號碼：2877 1232
- 經「税務易」帳戶提交反對通知書，可經該帳戶提交有關薪俸税、全權擁有物業的物業税及/或獨資業務的利得税評税的反對通知書。
- 以電子方式提交反對通知書，須使用「政府電子表格」（以軟件形式提供），以產生有關電子紀錄，並作出數碼簽署（如有規定）。
報稅2023｜不依時繳稅後果
- 根據《稅務條例》，如果納稅人在評稅通知書上訂明的日期後仍未繳交第一期稅款，第二期稅款將被視為立即到期。而評稅通知書內尚未繳付的應繳稅總額將全數被視為欠稅，稅務局可採取法定追稅行動，包括徵收5%附加費、如在期限後六個月仍未交稅，就需要繳交10%附加費，稅務局亦有權向任何欠稅人士提出民事起訴。